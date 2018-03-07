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İŞTE YPG'NİN ÇOCUK TERÖRİSTLERİ: DAHA 12 YAŞINDALAR


İşte YPG'nin çocuk teröristleri: Daha 12 yaşındalar
Tarih : 07 Mart 2018, 13:10
Puan Ver : İşte Ypg'nin Çocuk Teröristleri: Daha 12 Yaşındalar(6/10)2

Uluslararası insan hakları örgütleri tarafından defalarca gündeme getirilen terör örgütü YPG/PKK'nın savaştırdığı çocuklara ait görüntüler, bölgede ele geçirilen fotoğraf makinalarının hafıza kartlarıyla belgelendi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, (TSK) Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesine yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın hazırlık aşamasında paniğe kapılan YPG/PKK, çocukları zorla "silah altına alma" eylemlerini artırmıştı.

DAHA 12-13 YAŞINDALAR

Bölgede ele geçirilen dokümanlar, terör örgütünün kirli yüzünü ortaya çıkardı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) tarafından da daha önce defalarca gündeme getirilen YPG/PKK'nın savaştırdığı 12-13 yaşındaki çocuklar, bu kez kendi çektikleri fotoğraflarla belgelendi.

Afrin'de etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerilerinde ve barınma yerlerinde ele geçirilen fotoğraf makinelerinden çıkan hafıza kartları ile dokümanlar, terör örgütünün küçük yaştaki çocuklara verdiği silah eğitimlerini ve dağdaki yaşamlarını ortaya koyuyor.

İşte o görüntüler;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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