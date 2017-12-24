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İşte Yeni Khk İle Kapatılan Kurumların Tam Listesi

İşte yeni KHK ile kapatılan kurumların tam listesi

İŞTE YENİ KHK İLE KAPATILAN KURUMLARIN TAM LİSTESİ

OHAL kapsamında yayımlanan 695 sayılı KHK ile 7'si dernek, 7'si vakıf olmak üzere 17 kurum kapatılırken, daha önceden kapatılan bir vakıf da açıldı.

Tarih : 24 Aralık 2017, 12:50
Puan Ver : İşte Yeni Khk İle Kapatılan Kurumların Tam Listesi(8/10)4

695 sayılı KHK ile 7'si dernek, 7'si vakıf olmak üzere 17 kurum kapatılırken, daha önceden kapatılan bir vakıf açıldı, yurt dışında öğrenim gören 6 kişinin ise öğrencilikle ilişiği kesildi.

Yayımlanan KHK ile kapatılan kuruluşlar şöyle:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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