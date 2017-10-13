iPhone severlerin merakla beklediği iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modelleri Türkiye'de 20 Ekim'de satışa çıkıyor. iPhone 8'in 64 GB'lık modeli 4 bin 149 TL, 8 Plus 64 GB ise 4 bin 699'den başlıyor.

Apple'ın uzun zamandan beri beklenen iPhone 8'in Türkiye satış fiyatı belli oldu. Mobil iletişim operatörlerinde yer alan bilgilere göre iPhone 8'in 64 GB'lık modeli 4 bin 149 TL, iPhone 8 Plus 64 GB 4 bin 699'den başlıyor. iPhone 8'in 256 GB'lık modeli 4.949, iPhone 8 Plus'ın 256 GB'lık modeli ise 5 bin 499 liradan satışa sunuluyor.

ABD SATIŞ FİYATLARI

iPhone 8'in 64 GB'lık modelinin ABD'deki satış fiyatı 699 dolar. Aynı modelin 256 GB kapasiteye sahip olan seçeneği ise 849 dolardan satışa çıkıyor.

iPhone 8 Plus'ın 64 GB'lık modelinin ABD'deki satış fiyatı ise 799 dolar olarak belirlendi. 256 GB'lık iPhone 8 Plus almak isteyen bir kullanıcı 949 doları gözden çıkarıyor.

Kaynak: haberinburada