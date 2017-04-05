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İŞTE YENİ EMEKLİ MAAŞLARI! KURUŞU KURUŞUNA ZAM TABLOSU


İŞTE YENİ EMEKLİ MAAŞLARI! KURUŞU KURUŞUNA ZAM TABLOSU
Tarih : 05 Nisan 2017, 09:25
Puan Ver : İşte Yeni Emekli Maaşları! Kuruşu Kuruşuna Zam Tablosu(8/10)9


11.5 milyon emeklinin maaşı Temmuz'da değişecek. Zam oranında enflasyon belirleyici olacak. Şu ana kadar açıklanan veriler, zam oranı için ipuçlarını verdi.



Şimdiden memur emeklisine yüzde 4 + 1.34, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 4.34 zam göründü. Kesin oranın belli olması için 3 enflasyon verisi daha beklenecek. Memur emeklileri, Ocak'ta yüzde 3 zam almıştı.



Ocak- Mart enflasyonunun yüzde 4.34 olarak gerçekleşmesiyle, memur emeklilerinin Temmuz'da enflasyon farkı alacağı ortaya çıktı. Oluşan enflasyon farkı yüzde 1.34... Nisan, Mayıs ve Haziran aylarının enflasyon verilerine göre, fark azalacak ya da artacak. Memur emeklileri Temmuz'da ayrıca toplu sözleşme kapsamında yüzde 4 zam alacak. Yani Temmuz'da memur emeklilerine çifte zam olacak.



 



kaynak:ahaber








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