YAŞ toplantısının ardından Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarında general terfi listesi açıklandı.

15 TEMMUZ GAZİSİ DAVUT ALA DA TUĞGENERALLİĞE YÜKSELDİ

YAŞ kararlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmasından sonra Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarında general terfi listesini açıkladı. Listede 15 Temmuz gazisi Davut Ala da tuğgeneralliğe yükselen albaylar arasında yer aldı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı general terfi listesi şöyle:

Tuğgeneral Metin Tokel, kurmay albaylar Muammer Alper, Altan Er, İsmail Şanlı, Zorlu Topaloğlu, Rasim Yıldız, Mehmet Özeren, Özkan Ulutaş, Selçuk Yavuz, Sami Yüksel, Mahmut Altun, Tuncay Altuğ, Mustafa Erkal Kuzuoğlu, Taner Uysal, Taner Sağıroğlu, Özdemir Şan ve Alper Eser. Piyade albaylar Mehmet Kip, Tamer Atay, Davut Ala, Hakan Öztekin, Kemal Kırış, Aydoğan Budakçı, Hakan Yiğittürk, Mustafa Barit, Ersin Altay, tank albaylar Engin Candaş, Uğur Bülent Acarbay, topçu albay Sebahattin Türker, Ahmet İbiş, Kara Havacı Albay Osman Dirmencioğlu, İstihkam Albay Mehmet Rıfat Alkan, Muhabere Albay Zafer Yaşar Celep, Ulaştırma Albay Nurettin Kutluyuva, BKM Albay İsmail Amanvermez, Mühendis Albay Osman Alp, MLY Albay Ahmet Yüzbaşıoğulları.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı amiral terfi listesi:

Tuğamiraller Tayyar Ertem, Kadir Yıldız, kurmay albaylar Ayhan Türker Koçpınar, Yalçın Özkütük, Ayhan Gedik, Şafak Duruer, Yavuz Kılıç, Aykut Manioğlu, İlker Özkan, Mustafa Kaya, Mehmet Cem Okyay, Hakan Ercan, Deniz Albay Taner Gül, Deniz İkmal Albay Fikret Esin, deniz mühendis albaylar Recep Erdinç Yetkin, Mehmet Sarı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı general terfi listesi ise şöyle:

Korgeneral Atilla Gülan, Tümgeneral Mehmet Özlü, Tuğgeneral Reha Ufuk Er, Pilot kurmay albaylar Oğuz Okuyucu, Yaşar Kadıoğlu, Fidan Yüksel, Özkan Edip Akgülay, Hava Piyade Kurmay Albay Necati Gündüz, Hava SS Albay Coşkun Uçarcılar, Hava Kont Albay Bekir Erdal Özgenç, Hava İSTH Albay Bülent Çetin, Hava UCB Albay Gürhan Ergülhan, Hava İKM Albay Sadık Uygur.

Kaynak: haberinburada