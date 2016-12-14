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işte vücudun susuz kaldığının belirtileri...

İŞTE VÜCUDUN SUSUZ KALDIĞININ BELİRTİLERİ...

İşte günde ne kadar su içmeniz gerektiği...

Tarih : 14 Aralık 2016, 16:02
Puan Ver : İşte Vücudun Susuz Kaldığının Belirtileri...(9/10)10


Vücudunuzun susuz kaldığını gösteren başlıca belirtiler şunlardır;



-Susuzluk hissi

-Ağız kuruluğu

-Yorgunluk



-Endişe ve hassasiyet

-Koyu sarı idrar

-Cilt kuruluğu



-Kabızlık

-Baş dönmesi

-Baş ağrısı



-Ağız kokusu

-Tatlı isteği

-Kas krampları




Vücudunuzun ciddi miktarda susuz kaldığını gösteren başlıca belirtiler ise; 



-Aşırı susuzluk hissi

-Hızlı kalp atışı

-Bilinç kaybı



-Hızlı nefes alıp verme

-Boş boş bakma

-Düşük tansiyon



-Ciltte aşırı kuruluk ve çatlaklar

-Şiddetli baş dönmesi

-Çok koyu renk idrar ya da idrarın oldukça nadir gelmesi

-Sıcak havalarda bile terlememek




Vücudunuzun susuz kalıp kalmadığını nasıl anlarsınız?



Elinizin üstünü çimdikleyin. Bıraktığınızda deriniz hemen eski haline dönüyorsa susuz değilsiniz. Bıraktığınızda deriniz bir süre o şekilde kalıyorsa susuz kalmışsınız demektir.



Günde ne kadar su içilmeli? (Kilonuza göre içmeniz gereken su miktarı)



9 kilo: 0.25 litre

18 kilo: 0.5 litre

27 kilo: 0.75 litre

36 kilo: 1 litre



45 kilo: 1.25 litre

54 kilo: 1.5 litre

63 kilo: 1.75 litre

72 kilo: 2 litre

81 kilo: 2.25 litre



90 kilo: 2.5 litre

99 kilo: 2.75 litre

108 kilo: 3 litre

117 kilo: 3.25 litre



 



kaynak:habertürk










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