

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Vezneciler'de Çevik Kuvvet minibüsüne yapılan ve 6'sı polis, 5'i sivil 11 kişinin can verdiği bombalı saldırının faillerini tespit etmek için geniş çaplı soruşturma yürütüyor. Soruşturma kapsamında, çevredeki MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Kayıtlarda Vezneciler'i kana bulayan teröristlerin görüntülerine ulaşıldı. Güvenlik kamerası kayıtlarında, bombalı aracı patlatan kadın canlı bomba ile terör saldırısını organize eden terörist birlikte görülüyor. 2 terörist, Mercan'daki otoparktan çıkarken kameralar tarafından kaydediliyor. Başka bir görüntüde ise başörtüsü takan kadın canlı bomba sokakta tek başına yürürken yer alıyor.







‘KEŞİF YAPTI' İDDİASI







Habertürk Gazetesi'nin haberine göre, soruşturmayı derinleştiren ekipler, kadın teröristin Mardin Kızıltepe nüfusuna kayıtlı olduğu belirlendi. Terör örgütü PKK'nın, kadın bombacıyı 1 aylık eğitimin ardından bombacı olmaya ikna ettiği, kadının suç kaydının bulunmadığı öğrenildi. Kadın teröristin 20 gün önce İstanbul'a geldiği ve son 1 haftadır olay yerinde keşif yaptığı, istihbarat topladığı belirlendi.







ORGANİZATÖRLER YDG-H'Lİ







Kadın bombacıyla birlikte görülen erkek teröristin, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H üyesi olduğu ve 2 yıl önce Diyarbakır'da cezaevinden çıktığı saptandı. Polis, saldırının organizasyonunda görevli 4 kişinin YDG-H üyesi olduğunu tespit etti.Otomobilin kiralanarak bombalı araç haline getirilinceye kadar tüm aşamalarını ortaya çıkartan polis, patlamada kullanılan araca bomba düzeneklerinin de Bağcılar'da yerleştirilerek Mercan'da bulunan katlı otoparka götürüldüğünü belirledi.