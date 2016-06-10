O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

İŞTE VEZNECİLER'İ KANA BULAYAN HAİN


İŞTE VEZNECİLER'İ KANA BULAYAN HAİN
Tarih : 10 Haziran 2016, 09:11
Puan Ver : İşte Vezneciler'i Kana Bulayan Hain(10/10)9


İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Vezneciler'de Çevik Kuvvet minibüsüne yapılan ve 6'sı polis, 5'i sivil 11 kişinin can verdiği bombalı saldırının faillerini tespit etmek için geniş çaplı soruşturma yürütüyor. Soruşturma kapsamında, çevredeki MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Kayıtlarda Vezneciler'i kana bulayan teröristlerin görüntülerine ulaşıldı. Güvenlik kamerası kayıtlarında, bombalı aracı patlatan kadın canlı bomba ile terör saldırısını organize eden terörist birlikte görülüyor. 2 terörist, Mercan'daki otoparktan çıkarken kameralar tarafından kaydediliyor. Başka bir görüntüde ise başörtüsü takan kadın canlı bomba sokakta tek başına yürürken yer alıyor.



‘KEŞİF YAPTI' İDDİASI



Habertürk Gazetesi'nin haberine göre, soruşturmayı derinleştiren ekipler, kadın teröristin Mardin Kızıltepe nüfusuna kayıtlı olduğu belirlendi. Terör örgütü PKK'nın, kadın bombacıyı 1 aylık eğitimin ardından bombacı olmaya ikna ettiği, kadının suç kaydının bulunmadığı öğrenildi. Kadın teröristin 20 gün önce İstanbul'a geldiği ve son 1 haftadır olay yerinde keşif yaptığı, istihbarat topladığı belirlendi.



ORGANİZATÖRLER YDG-H'Lİ



Kadın bombacıyla birlikte görülen erkek teröristin, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H üyesi olduğu ve 2 yıl önce Diyarbakır'da cezaevinden çıktığı saptandı. Polis, saldırının organizasyonunda görevli 4 kişinin YDG-H üyesi olduğunu tespit etti.Otomobilin kiralanarak bombalı araç haline getirilinceye kadar tüm aşamalarını ortaya çıkartan polis, patlamada kullanılan araca bomba düzeneklerinin de Bağcılar'da yerleştirilerek Mercan'da bulunan katlı otoparka götürüldüğünü belirledi.








Etiketler: İşte  Vezneciler  İ  Kana  Bulayan  Hain    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER