Kolombiya'da düşen yolcu uçağından sağ kurtulan Erwin Tumiri'nin kaza sonrası çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Kazazedenin duygusal anlar yaşadığını, ölen arkadaşlarını bir bir çağırdığı sonra da ağladığı görüldü.



Kolombiya'da düşen yolcu uçağından sağ kurtulan Erwin Tumiri'nin kaza sonrası çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Kazazedenin duygusal anlar yaşadığını, ölen arkadaşlarını bir bir çağırdığı sonra da ağladığı görüldü.







Kolombiya Ulusal Polisi'nin, Antioquia eyaleti resmi hesabında yayınlanan görüntülerde, kazadan sağ kurtulan 6 kişiden biri olan Bolivyalı Tumiri'nin arama kurtarma ekibiyle iletişim kurabildiği görülüyor.







Görüntülerde, arama kurtarma görevlisinin, ağrısının olup olmadığını sorduğu uçuş ekibinden Tumiri, görevliye sadece kollarında ve belinde ağrı olduğu yanıtını veriyor.







Arama kurtarma görevlisinin, Tumiri ile konuşmaya ve sakinleştirmeye çalıştığının görüldüğü kayıtta, Tumiri soruları olumlu şekilde yanıtlıyor.



Bir müddet sonra ekibinin nerede olduğunu sormaya başlayan Tumiri, kazadan kurtulamayan arkadaşlarının ismini söyleyerek, bağırıyor.



Tumiri'nin, arkadaşları, Alex, Angel ve David'i, sorduğu görüntüler, arkadaşlarından yanıt alamayan ve arama kurtarma görevlisinin "Gücünü harcama lütfen" diye uyardığı Tumiri'nin, "ekibim" diyerek, ağlamasıyla son buluyor.



Ulusal Polis Teşkilatından Willington Rodriguez Da Silva da, basın mensuplarına, Tumiri'nin kurtarılma anını anlattı. Tumiri'yi ilk bulduklarını sürekli ağladığını ve arkadaşlarının isimlerini söylediğini aktaran Da Silva, ayrıca, kendi ceketini de verdiği Tumiri'nin kurtarılan diğer uçuş ekibi görevlisi Ximena Suarez'in çok yakınında olduğunu kaydetti.







Da Silva, "Ximena da çok ağlıyordu, korkmuştu, 'ölmene izin vermeyeceğiz', dedik" ifadesini kullandı.







kaynak:sonhaber