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işte u17'lerin yarı finaldeki rakibi

İŞTE U17'LERİN YARI FİNALDEKİ RAKİBİ

UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 yenen İngiltere, yarı finalde Türkiye'nin rakibi oldu.

Tarih : 13 Mayıs 2017, 16:18
Puan Ver : İşte U17'lerin Yarı Finaldeki Rakibi(8/10)10




Hırvatistan'ın Velika Gorica Stadyumu'nda oynanan çeyrek final karşılaşmasında C Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan İrlanda Cumhuriyeti ile D Grubu'nu lider bitiren İngiltere karşı karşıya geldi.



İngiltere, 13. dakikada Jadon Sancho ile bulduğu golle mücadeleden 1-0 galip ayrılarak yarı finalde Türkiye'nin rakibi oldu. İki takım arasındaki yarı final karşılaşması, 16 Mayıs Salı günü oynanacak.



Turnuvanın diğer yarı final mücadelesinde ise Fransa'yı 3-1 mağlup ederek üst tura yükselen İspanya, Almanya-Hollanda arasındaki çeyrek final eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.



 



kaynak:sabah










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