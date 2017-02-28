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İŞTE TÜRKİYE'NİN VERGİ REKORTMENLERİ!


İŞTE TÜRKİYE'NİN VERGİ REKORTMENLERİ!
Tarih : 28 Şubat 2017, 15:21
Puan Ver : İşte Türkiye'nin Vergi Rekortmenleri!(10/10)9






Gelir İdaresi Başkanlığı 2015 yılının vergi rekortmenlerini açıkladı.



2015 yılına dair vergi rekortmenleri listesinin birinci sırasında yer alan isim, isminin açıklanmasını istemedi.



Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan 2015 yılında Türkiye'de en çok vergi ödeyenler listesi belli oldu. Listede ilk sırada adı olan kişi adının açıklanmasını istemezken, ikinci isim Ziraat Bankası olarak kayıtlara geçti.



2015 yılında Ankara genelinde en çok vergi ödeyen üçüncü isim Devlet Hava Meydanları İşletmeleri, dördüncü isim de Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi, beşinci isim Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi oldu.



Ankara Valisi Ercan Topaca vergi rekortmenlerine teşekkür belgesi verdi. Ayrıca vergi rekortmenleri listesinde yer alan isimler Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan da imzalı teşekkür belgesi aldılar.



Ankara ilinde kurumsal olarak en çok vergi ödeyip listeye giren isimler aşağıdaki gibidir:



    2.350.350.771,01 Türk Lirası ile Türkiye Merkez Bankası

    772.929.214,81 Türk Lirası ile Ziraat Bankası

    340.004.736,10 Türk Lirası ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

    274.216.859,32 Türk Lirası ile Türkiye Elektrik İletim AŞ

    260.530.304,27 Türk Lirası ile Türk Telekomünikasyon AŞ

    248.805.402,05 Türk Lirası ile ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

    161.366.003,67 Türk Lirası ile İller Bankası

    145.915.888,49 Türk Lirası ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

    122.355.941,68 Türk Lirası ile ERG İnşaat Ticaret ve Sanayi AŞ

    85.737.420,39 Türk Lirası ile Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ



Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan 2015 yılında kurumsal vergi ödemeleri konusunda listenin ilk 10 sırasını oluşturanlar Maliye Bakanı ve Ankara Valisi'nden teşekkür belgelerini aldılar.

 



 



kaynak:ekonomi7








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