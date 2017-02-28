









Gelir İdaresi Başkanlığı 2015 yılının vergi rekortmenlerini açıkladı.







2015 yılına dair vergi rekortmenleri listesinin birinci sırasında yer alan isim, isminin açıklanmasını istemedi.







Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan 2015 yılında Türkiye'de en çok vergi ödeyenler listesi belli oldu. Listede ilk sırada adı olan kişi adının açıklanmasını istemezken, ikinci isim Ziraat Bankası olarak kayıtlara geçti.







2015 yılında Ankara genelinde en çok vergi ödeyen üçüncü isim Devlet Hava Meydanları İşletmeleri, dördüncü isim de Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi, beşinci isim Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi oldu.







Ankara Valisi Ercan Topaca vergi rekortmenlerine teşekkür belgesi verdi. Ayrıca vergi rekortmenleri listesinde yer alan isimler Maliye Bakanı Naci Ağbal'dan da imzalı teşekkür belgesi aldılar.







Ankara ilinde kurumsal olarak en çok vergi ödeyip listeye giren isimler aşağıdaki gibidir:







2.350.350.771,01 Türk Lirası ile Türkiye Merkez Bankası



772.929.214,81 Türk Lirası ile Ziraat Bankası



340.004.736,10 Türk Lirası ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü



274.216.859,32 Türk Lirası ile Türkiye Elektrik İletim AŞ



260.530.304,27 Türk Lirası ile Türk Telekomünikasyon AŞ



248.805.402,05 Türk Lirası ile ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü



161.366.003,67 Türk Lirası ile İller Bankası



145.915.888,49 Türk Lirası ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı



122.355.941,68 Türk Lirası ile ERG İnşaat Ticaret ve Sanayi AŞ



85.737.420,39 Türk Lirası ile Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ







Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan 2015 yılında kurumsal vergi ödemeleri konusunda listenin ilk 10 sırasını oluşturanlar Maliye Bakanı ve Ankara Valisi'nden teşekkür belgelerini aldılar.











kaynak:ekonomi7