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İŞTE TSK'NIN BUGÜN 9 TERÖRİSTİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ DUYURDUĞU ZAP'TAN SON FOTOĞRAFLAR


İşte TSK'nın Bugün 9 Teröristin Öldürüldüğünü Duyurduğu Zap'tan Son Fotoğraflar
Tarih : 20 Ekim 2017, 22:30
Puan Ver : İşte Tsk'nın Bugün 9 Teröristin Öldürüldüğünü Duyurduğu Zap'tan Son Fotoğraflar(10/10)6

Kuzey Irak'ın Zap bölgesinde yaklaşık 10 gündür devam eden operasyonlarda bugün 9 PKK'lı terörist öldürüldü. Öte yandan mayınlarla ve sarp kayalıklarla çevrili Zap bölgesinde son çekilen fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

ZAP'TA SON OPERASYONLARDA 36 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede; Irak kuzeyi Zap bölgesinde, devam eden hava destekli operasyon esnasında 3, çatışma sırasında da 9 teröristin öldürülerek etkisiz hale getirildiği belirtildi. Böylelikle Zap bölgesinde son günlerde devam eden operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 36'ya yükseldi.

SURİYE'DEN SIZMAYA ÇALIŞAN 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Ayrıca Şanlıurfa ve Kilis'te, Suriye'nin kuzeyinden Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 2 PKK'lı teröristin de güvenlik güçleri tarafından yakalandığı belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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