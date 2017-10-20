İŞTE TSK'NIN BUGÜN 9 TERÖRİSTİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ DUYURDUĞU ZAP'TAN SON FOTOĞRAFLAR
Kuzey Irak'ın Zap bölgesinde yaklaşık 10 gündür devam eden operasyonlarda bugün 9 PKK'lı terörist öldürüldü. Öte yandan mayınlarla ve sarp kayalıklarla çevrili Zap bölgesinde son çekilen fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.
ZAP'TA SON OPERASYONLARDA 36 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede; Irak kuzeyi Zap bölgesinde, devam eden hava destekli operasyon esnasında 3, çatışma sırasında da 9 teröristin öldürülerek etkisiz hale getirildiği belirtildi. Böylelikle Zap bölgesinde son günlerde devam eden operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 36'ya yükseldi.
SURİYE'DEN SIZMAYA ÇALIŞAN 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Ayrıca Şanlıurfa ve Kilis'te, Suriye'nin kuzeyinden Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan 2 PKK'lı teröristin de güvenlik güçleri tarafından yakalandığı belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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