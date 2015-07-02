

Trabzonspor'da yönetimde yaşanan istifaların depremi henüz dinmemişken şimdi de hoca krizi baş gösterdi. Zaten yaklaşık son 1.5 aydır Ersun Yanal'ın bordo-mavili yönetimle fikir ayrılıkları yaşadığı dillendiriliyordu. Özellikle Constant konusunda geçen sezon yaşanan gerginlik dün tavan yaptı ve kulübe bomba düştü. Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu ve Genel Menajer Süleyman Hurma yeni sezon hazırlıkları için Kevin Constant'ın kampa gelmesini istedi. Ersun Yanal buna şiddetle karşı çıktı. Karşılıklı inatlaşma büyüyünce Yanal, "Constant kampa gelirse, ben orada olmam" şeklinde çıkış yaptı. Yanal'ın bu tepkisi bordo-mavili takımda karşılıklı iplerin kopmasına sebep oldu. Ersun hocanın yönetime sunduğu istifa kabul edildi. Kulüp başkan yardımcısı Ali Uzunay, "Yanal ile bir araya geldik, anlaşarak yollarımızı ayırdık" şeklinde kısa bir açıklama yaptı.



Beş saat sonra Şota



Bordo-mavili yönetim, Yanal'ın bırakmasının yaklaşık 5 saat sonrasında yeni hocasını göreve getirdi. Kayserispor ve Kasımpaşa'yı çalıştıran, futbolculuk kariyerinde ise Trabzonspor forması giyen giyen Şota Arveladze bordo-mavili takımın teknik patronu oldu. Uzunay, "Şota Arveladze de düşündüğümüz teknik adamlardan bir tanesiydi, kulübümüze hayırlı olsun" ifadesini kullanarak gelişmeyi resmileştirdi. Trabzonspor'da 25-26 Mayıs 2013 tarihlerinde yapılan genel kurulda göreve gelen Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu döneminde 5 teknik adam görevinden ayrıldı.