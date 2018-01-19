Trabzonspor, 2,5 yıllık anlaşma sağladığı yeni sol beki Filip Novak için Danimarka'nın Midtjlland takımına 1 milyon 900 bin euro bonservis bedeli ödeyecek.

Trabzonspor, sol bek transferi için borsaya ilk bildirimini yaptı. Trabzonspor, şehre getirdiği Midtjylland'ın sol beki Filip Novak ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını borsaya bildirdi.

Borsaya yapılan bildirimde, transfer için Midtjylland'a 1,9 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği ve oyuncuya da 2,5 yıl için toplam 2,15 milyon euro garanti ücret verileceğ duyuruldu.

12 kez Milli olan 27 yaşındaki Çek sol bek, bu sezon Danimarka ekibinde toplam 21 maça çıkarken 4 gol atma başarısı gösterdi.

TRABZONSPOR'UN KAP'A YAPTIĞI BİLDİRİM

Anlaşmaya göre; FIFA Dayanışma Katkı Bedeli kulübümüze ait olmak üzere, F.C. Midtjylland'a sözleşme fesih bedeli olarak 1.900.000.-EUR ödenecektir.

Profesyonel futbolcu Filip Novak ile 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar (2,5 yıllık) anlaşma sağlanmıştır.

OYUNCUYA VERİLECEK ÜCRET:

2017-2018 futbol sezonu için 430.000.-EUR garanti ücret,

2018-2019 futbol sezonu için 860.000.-EUR garanti ücret,

2019-2020 futbol sezonu için 860.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Kaynak: haberinburada