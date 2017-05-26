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işte trabzonspor'un fenerbahçe maçı kafilesi

İŞTE TRABZONSPOR'UN FENERBAHÇE MAÇI KAFİLESİ

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor, İstanbul'a hareket etti.

Tarih : 26 Mayıs 2017, 15:47
Puan Ver : İşte Trabzonspor'un Fenerbahçe Maçı Kafilesi(9/10)10




Maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamlayan bordo-mavililer, özel uçakla İstanbul'a gitti.



Kafilede, sarı kart cezalısı Ogenyi Onazi yer almadı.



Öte yandan, teknik direktör Ersun Yanal uzun bir aradan sonra savunma oyuncusu Luis Ibanez'i kadroya aldı.



Bu arada, Medipol Başakşehir maçında sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Jan Durica ve Okay Yokuşlu da kafileye dahil edildi.



Karadeniz ekibinin, Fenerbahçe maçı kafilesinde bulunan futbolcular şunlar:



Onur Recep Kıvrak, Esteban Alvarado, Uğurcan Çakır, Uğur Demirok, Zeki Yavru, Joao Pereira, Jan Durica, Emmanuel Mas, Carl Medjani, Okay Yokuşlu, Mustafa Akbaş, Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan, Luis Ibanez, Yusuf Yazıcı, Matus Bero, Olcay Şahan, Fabian Castillo, Hugo Rodallega, Dame N'Doye, Furkan Taş, Abdülkadir Ömür, Rahim Dursun ve Yunus Emre Çakır.



Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek.



 



kaynak:sabah










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