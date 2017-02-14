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işte tolgahan sayışman'dan bekarlığa veda pozu

İŞTE TOLGAHAN SAYIŞMAN'DAN BEKARLIĞA VEDA POZU

Tolgahan Sayışman, iki yıldır birlikte olduğu Arnavut sevgilisi Almeda Abazi'le Los Angeles'ta evlendi. Yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman'dan bekarlığa veda pozu geldi. Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi'den henüz evlilik fotoğrafı gelmedi.

Tarih : 14 Şubat 2017, 12:11
Puan Ver : İşte Tolgahan Sayışman'dan Bekarlığa Veda Pozu(7/10)6


Tolgahan Sayışman, iki yıldır birlikte olduğu Arnavut sevgilisi Almeda Abazi'le Los Angeles'ta evlendi. Yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman'dan bekarlığa veda pozu geldi. Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi'den henüz evlilik fotoğrafı gelmedi.



Yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman ve uzatmalı sevgilisi Almeda Abazi ilişkilerinin başladığı şehir olan Los Angeles'ta evlendi. Tolgahan Sayışman sosyal medya hesabında bekarlığa veda pozu paylaşırken ikili henüz bir evlilik fotoğrafı paylaşmadı.



Mutlu bir birliktelik yaşayan çift, ilişkilerini evlilik yoluna sokmuşlar ve kısa süre öncede isteme merasimi gerçekleştirmişlerdi.



 



kaynak:süperhaber








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