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İŞTE TBMM ANAYASA UZLAŞMA KOMİSYONU'NDAKİ FİNAL TUTANAĞI


İŞTE TBMM ANAYASA UZLAŞMA KOMİSYONU'NDAKİ FİNAL TUTANAĞI
Tarih : 17 Şubat 2016, 16:57
Puan Ver : İşte Tbmm Anayasa Uzlaşma Komisyonu'ndaki Final Tutanağı(8/10)6


AĞILAN Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun tutanakları üçüncü toplantıda sona eren yeni anayasa arayışının finalini de ortaya koydu.



Hürriyet’in ulaştığı tutanağa göre, parti temsilcilerinin görüşlerini açıklamaları ve CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan’ın  “Bence çok yeterlice saat geçti, yorulduk da. Bence bu noktada bir karar verme aşamasındadır” sözleri üzerine İsmail Kahraman karar aşamasına geçti.



Kahraman, “Boşu boşuna avara kasnak gibi dönen duruma da girmemeliyiz. Kendimizi kandırmayalım” sözleriyle komisyonu noktaladı ve gelecek döneme ilişkin umudunu da “Dünya yeniden kurulur. Her sabah güneş yeniden doğar, her sabah yeni bir başlangıçtır” sözleriyle ifade etti.







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