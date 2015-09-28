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işte tatlıses'in seçim sloganı!

İŞTE TATLISES'İN SEÇİM SLOGANI!

Şanlıurfa'dan bağımsız aday olan İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sloganımız, doğru siyaset, dürüst siyaset, işsize doğru siyaset" ifadelerine yer verdi.

Tarih : 28 Eylül 2015, 14:35
Puan Ver : İşte Tatlıses'in Seçim Sloganı!(5.5/10)8


Seçimlerden bağımsız aday olan İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından "Doğru olanın yanındayız, eğriyle işimiz olamaz, sloganımız, doğru siyaset, dürüst siyaset, işsize doğru siyaset" yazdı.








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