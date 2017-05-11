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işte talisca gerçeği!

İŞTE TALİSCA GERÇEĞİ!

Beşiktaş'ta günlerdir tartışılan Anderson Talisca gerçekleri gün ışığına çıktı. Brezilyalı futbolcunun bir yıl daha siyah-beyazlı formayı giyeceği resmen Benfica'ya bildirilirken, yetenekli oyuncunun gidişinin teknik olarak mümkün olduğu da ortaya çıktı.

Tarih : 11 Mayıs 2017, 10:00
Puan Ver : İşte Talisca Gerçeği!(10/10)8


Talisca'yı takıma kazandırırken, Benfica ile yapılan iki yıllık kiralık sözleşmesinin bir sezon opsiyonlu olduğu ilan edilmiş, ancak bu opsiyonun ne olduğu belirtilmemişti. İki kulüp arasında yapılan özel sözleşmeye göre siyah-beyazlıların yeni sezon için opsiyonu 30 Nisan'dı. Beşiktaş bu tarihe kadar Talisca ile yola devam edip etmeyeceği yolunda karar verecekti.Sezon içinde Talisca'dan çok memnun kalan siyah-beyazlılar, bu opsiyonu kullandı, 28 Nisan'da resmi yazıyı Benfica'ya yolladı. Böylece Portekiz kulübüyle yapılan sözleşmenin gerekleri yerine getirildi.



 



kaynak:Sabah








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