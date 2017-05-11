İŞTE TALİSCA GERÇEĞİ!
Beşiktaş'ta günlerdir tartışılan Anderson Talisca gerçekleri gün ışığına çıktı. Brezilyalı futbolcunun bir yıl daha siyah-beyazlı formayı giyeceği resmen Benfica'ya bildirilirken, yetenekli oyuncunun gidişinin teknik olarak mümkün olduğu da ortaya çıktı.
Talisca'yı takıma kazandırırken, Benfica ile yapılan iki yıllık kiralık sözleşmesinin bir sezon opsiyonlu olduğu ilan edilmiş, ancak bu opsiyonun ne olduğu belirtilmemişti. İki kulüp arasında yapılan özel sözleşmeye göre siyah-beyazlıların yeni sezon için opsiyonu 30 Nisan'dı. Beşiktaş bu tarihe kadar Talisca ile yola devam edip etmeyeceği yolunda karar verecekti.Sezon içinde Talisca'dan çok memnun kalan siyah-beyazlılar, bu opsiyonu kullandı, 28 Nisan'da resmi yazıyı Benfica'ya yolladı. Böylece Portekiz kulübüyle yapılan sözleşmenin gerekleri yerine getirildi.
kaynak:Sabah
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