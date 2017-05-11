

Talisca'yı takıma kazandırırken, Benfica ile yapılan iki yıllık kiralık sözleşmesinin bir sezon opsiyonlu olduğu ilan edilmiş, ancak bu opsiyonun ne olduğu belirtilmemişti. İki kulüp arasında yapılan özel sözleşmeye göre siyah-beyazlıların yeni sezon için opsiyonu 30 Nisan'dı. Beşiktaş bu tarihe kadar Talisca ile yola devam edip etmeyeceği yolunda karar verecekti.Sezon içinde Talisca'dan çok memnun kalan siyah-beyazlılar, bu opsiyonu kullandı, 28 Nisan'da resmi yazıyı Benfica'ya yolladı. Böylece Portekiz kulübüyle yapılan sözleşmenin gerekleri yerine getirildi.







kaynak:Sabah