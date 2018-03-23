Instagram'da 1,2 milyon takipçisi olan yerli playboy Taha Özer, görgüsüzlüğün dibine vurduğu paylaşımların yanı sıra kadınlarla da sürekli müstehcen fotoğraflar paylaşıyordu. Bu fotoğraflar Özer'in başını yaktı.

GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medya fenomeni Taha Özer, müstehcen içerikli yayınlar yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen Özer, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Özer'in paylaşımlarını görenler "Yok artık." demeden edemedi.

İşte o paylaşımlar:

Yayın ilkelerimiz gereği fotoğraf ve videoların tamamını paylaşamıyoruz...

Kaynak: haberinburada