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işte survivor sedat'ın elenme sebebi!

İŞTE SURVİVOR SEDAT'IN ELENME SEBEBİ!

Survivor 2017'ye son veda eden isim Çılgın Sedat oldu. Sedat'ın elenmesindeki en büyük faktör ise kadınlarla ilgili söylediği sözler oldu.

Tarih : 24 Mart 2017, 15:25
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Son eleme konseyinde Şahika'nın elenmesi beklenirlen Sedat'ın elenmesi ise oldukça büyük bir sürpriz oldu. Yazarımız Ali Eyüboğlu konuyla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu.



İşte o yazı:

17 nisan “Survivor 2017”de yarışan “Ünlüler” takımından Seda Demir, Berna Öztürk, Fatih Hürkan, Tarık Mengüç'ün ardından Sedat Kapurtu (Çılgın Sedat) da elendi... Çılgın Sedat, Adem Kılıççı ve İlhan Mansız'la kavgalıydı, ama parkurlarda iyiydi... “Dokunulmazlık” oyunlarını kazanamadıkları için her hafta bir üyesini kaybeden “Ünlüler”in bundan böyle işi daha da zor. Çünkü “Gönüllüler” 10 kişi, “Ünlüler” ise 8... “Ünlüler”in erkekleri yarışlarda fena değil, ama kızlar “zayıf halka”. Kızlardan en güçlüsü Sema Apak sakat, yarışmıyor.



Yarışan diğer kızların performans tablosu evlere şenlik: Pınar, 30 oyunun 8'ini galip bitirdi. Şahika, 28 oyundan 8'ini aldı. Sabriye, 26 oyundan 5'ini kazandı. Buna karşın parkurlardaki rakiplerinin karnesi şöyle: Elif, 30 oyundan 21'ini kazandı. Tuğçe, 28 oyunun 21'ini önde bitirdi. Berna, 11'de 10 yaptı. Burçak, 17 oyunun 11'inden galip çıktı.



 



kaynak:milliyet








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