İŞTE SÜPER LİG'İN YENİ YAYINCISI...
Önümüzdeki 5 sezonu kapsayacak naklen yayın ihalesi sona erdi. Spor Toto Süper Lig'in önümüzdeki 5 yılının yayın hakları, tüm paketleri alan Digitürk'ün oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen ihale, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.
İhaleye, Yayın İhalesi Komisyonunda yer alan TFF Başkan Yıldırım Demirören, Başkanvekilleri Servet Yardımcı ve Hüsnü Güreli, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, TFF Genel Sekreter Kadir Kardaş, Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ, Çaykur Rizespor Başkanı Metin Kalkavan, Kulüpler Birliği Genel Sekreteri Mesut Altan, Komisyon sekreteryasından sorumlu Mustafa Eröğüt ile şartname alan şirket yetkilileri ile Beşiktaş 6. Noteri Vekili Celal Işık katıldı.
Salonda TFF Yönetim Kurulu üyeleri ve Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, kulüp temsilcileri, çok sayıda basın mensubu bulundu.
kaynak:fanatik
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