Deaş Operasyonunda Gözaltında Olan 43 Kişi...
Hükümlü Çocuklar Hakkında Yeni Düzenleme
Şehitlerimizi Uğurluyoruz
118 Yolcusu Bulunan Libya Uçağı Kaçırıldı
Ak Parti'den Cumhurbaşkanlığı Sistemi Kılavuzu
Rusya Havalimanı'nda Sarhoş Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı!
Yeni Dönem 1 Ocak'ta Başlıyor
Chp'de Deprem! 506 Kişiyi Üyelikten Çıkardılar
Haliç'e Buruk Veda! Tarihi Galata Köprüsü Yerinden Kaldırıldı!..
Rtük Dizilere Ceza Yağdırdı
Emniyet Müdürlüğü'ne Yönelik Eylem İçin Keşif Yapan 4 Pkk'lı Yakalandı
Aselsan'dan 200 Milyon Dolarlık Sözleşme
Putin'den Karlov Suikastıyla İlgili Açıklama
Liseli Elif, Okula Giderken Çöken Duvarın Altında Kaldı
İşte Yılın Transferi! 70 Milyon Euro
Abd Büyükelçisi Bass: Suçlamaları Reddediyoruz
Türkiye'de Konut Satışı Yüzde 25,1 Arttı
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Ryan Babel'in Maliyeti!..
Donald Trump'ın 'müslüman' Planı!
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor

işte süper lig'in yeni yayıncısı...

İŞTE SÜPER LİG'İN YENİ YAYINCISI...

Önümüzdeki 5 sezonu kapsayacak naklen yayın ihalesi sona erdi. Spor Toto Süper Lig'in önümüzdeki 5 yılının yayın hakları, tüm paketleri alan Digitürk'ün oldu.

Tarih : 21 Kasım 2016, 11:30
Puan Ver : İşte Süper Lig'in Yeni Yayıncısı...(5/10)3


Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen ihale, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.



İhaleye, Yayın İhalesi Komisyonunda yer alan TFF Başkan Yıldırım Demirören, Başkanvekilleri Servet Yardımcı ve Hüsnü Güreli, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, TFF Genel Sekreter Kadir Kardaş, Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ, Çaykur Rizespor Başkanı Metin Kalkavan, Kulüpler Birliği Genel Sekreteri Mesut Altan, Komisyon sekreteryasından sorumlu Mustafa Eröğüt ile şartname alan şirket yetkilileri ile Beşiktaş 6. Noteri Vekili Celal Işık katıldı.



Salonda TFF Yönetim Kurulu üyeleri ve Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, kulüp temsilcileri, çok sayıda basın mensubu bulundu.



 



kaynak:fanatik








Etiketler: İşte  Süper  Lig  İn  Yeni  Yayıncısı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER