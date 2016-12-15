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işte süper lig'de 15. haftanın hakemleri

İŞTE SÜPER LİG'DE 15. HAFTANIN HAKEMLERİ

Spor Toto Süper Lig'in 15. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler belli oldu.

Tarih : 15 Aralık 2016, 14:35
Puan Ver : İşte Süper Lig'de 15. Haftanın Hakemleri(10/10)7


Spor Toto Süper Lig'in 15. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:



17 Aralık Cumartesi:



16.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor: Halis Özkahya



19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Halil Umut Meler



18 Aralık Pazar:



13.30 Gaziantepspor-Çaykur Rizespor: Bülent Yıldırım



13.30 Kardemir Karabükspor-Atiker Konyaspor: Alper Ulusoy



16.00 Adanaspor-Kayserispor: Cüneyt Çakır



19.00 Osmanlıspor-Galatasaray: Hüseyin Göçek



19.00 Aytemiz Alanyaspor-Akhisar Belediyespor: Yaşar Kemal Uğurlu



19 Aralık Pazartesi:



20.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği: Fırat Aydınus



20.00 Bursaspor-Antalyaspor: Ali Palabıyık



 



kaynak:sabah








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