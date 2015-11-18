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İŞTE SÖZLEŞMELİ 'BORDO BERELİ' OLMANIN ŞARTLARI


İŞTE SÖZLEŞMELİ 'BORDO BERELİ' OLMANIN ŞARTLARI
Tarih : 18 Kasım 2015, 09:38
Puan Ver : İşte Sözleşmeli 'bordo Bereli' Olmanın Şartları(10/10)10


Terör olayları ve bölgedeki güvenlik sorunlarının tırmanışa geçmesi nedeniyle Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın (ÖKK) görev sahası genişledi, personel ihtiyacı arttı. Sözleşmeli subay ve astsubaylar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) doğrudan ÖKK personeli olarak görevlendirilebilecek.



Adayların, Özel Kuvvetler kursu görecekler için aranan sağlık şartlarına sahip olmaları gerekiyor. Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmelikleri'nde temmuz ayında yapılan değişiklikle, TSK'ya doğrudan ÖKK'da görev yapmak üzere sözleşmeli subay ve astsubay alınabilmesinin önü açılmıştı.



Bu kez TSK Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı ve söz konusu personelin atanma usulü de belirlendi. Böylece uygulamaya geçişin son adımı atıldı.



Mevcut uygulamaya göre; Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın personel seçimi kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı'nda yapılıyordu. Yeterli personel temin edilememesi halinde Özel Kuvvetler Komutanlığı, dağ-komando veya paraşüt kursu görmüşler öncelikli olmak üzere “gönüllülük” esasına göre personel seçimi yapıyordu. Atama Yönetmeliği'ne “Doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görev yapmak üzere TSK'ya alınan sözleşmeli subay ve astsubaylardan askeri eğitimlerini başarı ile bitirenlerin atamaları Özel Kuvvetler Komutanlığı'na yapılır” maddesi eklendi.



Buna göre TSK, doğrudan “Bordo Bereli” olarak görev yapmak üzere, sözleşmeli subay ve astsubay istihdam edebilecek. Doğrudan ÖKK'da görevlendirilen sözleşmeli subay ve astsubaylar, sağlık yeteneklerini kaybetmedikleri sürece, ilerleyen yıllarda farklı kadrolarda görevlendirilemeyecek. Sözleşmeli subay ve astsubaylar öncelikli olarak ÖKK bünyesinde çok özel bir eğitimden geçirilecek. Bordo Bereliler 3 farklı dalda toplam 47 ders görecek.








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