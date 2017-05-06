

Kilo vermek için saati saatine yemek yemek, diyette yazanlar dışında yemek seçmemek, tüm günü planlamak ve alışverişe çıkmak size zor geliyor olabilir. Evet bazen insanın içinden hiçbir şey yapmak gelmiyor. Moralimiz bozukken patates kızartması yemek bize daha çekici geliyor.



Dürüm döner yiyince hem rahatlamış hem vicdanımızı zorlamış hem de kilo almış oluyoruz. Yani hem iyi hem de kötü! Canınız sıkılsa da, moraliniz bozulsa da yapabileceğiniz şeyleri bilmek istemez misiniz? HT Magazin'den Güneş Aksüs imzalı habere göre; bu yazıdaki 10 adımı zaten yapanlar kilo kontrolünde başarılı olan kişiler veya en fazla 3-4 kilo fazlası olan kişiler olabilir.