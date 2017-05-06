İŞTE SİZİ ZAYIFLATACAK 10 ADIM!
Yaz yazlaşırken pek çok insanı zayıflama telaşı sarmış durumda. Bugün size 10 adımda zayıflamanın yollarını anlatacağım. Sıraladığım maddeleri dikkate almak çok işinize yarayacak
Kilo vermek için saati saatine yemek yemek, diyette yazanlar dışında yemek seçmemek, tüm günü planlamak ve alışverişe çıkmak size zor geliyor olabilir. Evet bazen insanın içinden hiçbir şey yapmak gelmiyor. Moralimiz bozukken patates kızartması yemek bize daha çekici geliyor.
Dürüm döner yiyince hem rahatlamış hem vicdanımızı zorlamış hem de kilo almış oluyoruz. Yani hem iyi hem de kötü! Canınız sıkılsa da, moraliniz bozulsa da yapabileceğiniz şeyleri bilmek istemez misiniz? HT Magazin'den Güneş Aksüs imzalı habere göre; bu yazıdaki 10 adımı zaten yapanlar kilo kontrolünde başarılı olan kişiler veya en fazla 3-4 kilo fazlası olan kişiler olabilir.
Elinizden geleni yapıyor ama yine de kilolu olduğunuzu düşünüyorsanız burada 2 konu var demektir. Birincisi, doğru yaptığınızı düşündüğünüz şeyler gerçekten doğru olmayabilir. İkincisiyse bu dikkati göstermeseniz belki de mevcut kilonuzdan 20 kilo daha fazla olacaktınız. Kendinizi değerlendirin. Yaptıklarınızı kontrol etmeniz ve eksik olanları toparlayabilmeniz için bu 10 maddeyi hazırladım. Bakalım siz ne durumdasınız...
1- Yemekleri masaya koymayın, tabaklara koyun ve masaya öyle getirin.
2- Yemek sırasında hızlıca yiyip sofradan kalkmayın. Arada bir çatal kaşığı bırakıp sohbet edin. Yemek anı keyifli olsun!
3- Tabaklarınızı küçük boyda seçin. Çünkü büyük tabakta ortada kalacak küçük bir yemek sizi motive etmez, gözünüz doymaz. İlle de büyük tabak olacaksa tabağınızı sebzelerle doldurun.
4- Önce sağlıklı ve hafif yemekleri yiyin. Kalorili, yağlı olanları sona saklayın. Doyduğunuz için kalorili olanları daha az yersiniz.
5- Karnınız tok olmasına rağmen yemeğe devam ediyorsanız, kendinize süre tanıyın. Önce 3 gün, sonra 3 hafta... Doyduğunuzda bırakın ve ikinci tabağa geçmeyin. Üçüncü haftadan sonra iştahınızın nasıl azaldığını göreceksiniz.
6- Kilo vermeyi işkence değil, ‘güzel bir tecrübe' olarak düşünün. Hafızanıza olumlu mesajlar yükleyin. Diyetle ilgili sarf ettiğiniz tüm negatif cümleleri hayatınızdan çıkarın. İsterseniz bunları bir kenara yazın ve bir daha söylemeyin.
7- Yaşamınızı zorlaştırmayacak değişiklikler yapın. Eğer ara öğün yapmak sizi enerjik tutuyorsa, aç kalarak kendinizi zorlamayın.
8- Ruh halinizi unutmayın. Ne halde olduğunuzu, iyi veya kötü sorgulayın. Durun, düşünün. Şu anda bulunduğunuz ruh haline göre yorum yapın.
9- Kendinize göre sağlığınız ve beslenmeniz adına yaptığınız iyi ve kötü şeyleri bir kâğıda yazın. Kötü taraftakileri haftada 1 azaltır, iyi olanları haftada 1 artırırsanız, birkaç ay sonra değişmiş, hafiflemiş ve rahatlamış olacaksınız.
10- Canınız sıkılınca yiyebileceğiniz sağlıklı aburcuburlar bulundurun. Light bisküviler, şekersiz içecekler, bitter çikolata (küçük küçük porsiyonlarda ve kahve yanına), kepekli kurabiyeler, kuru meyveler (kuru elma gibi kalorisi düşük olanlar), light süt ile toz tarçın...
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar