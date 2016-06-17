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işte sigarayı bırakmanızda yardımcı besinler

İŞTE SİGARAYI BIRAKMANIZDA YARDIMCI BESİNLER

Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük, sigarayı bırakmaya yardımcı besinler konusunda bilgi verdi.

Tarih : 17 Haziran 2016, 14:45
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 Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük, “Sigarayı bırakmak istiyorsunuz ancak birçok sigara tiryakisi gibi 'Ya kilo alırsam?' diye korkuyorsanız rahat olun. Çünkü hem sigarayı bırakıp hem de sağlıklı ve fit olmak sizin elinizde” dedi.

 

Sigarayı bırakmaya yardımcı olacak besinlerden muzun hem sigarayı bırakmaya hem de sigaranın etkilerini yok etmeye yardımcı olduğunu belirten Küçük, “Domates suyu ve sigara beyinde aynı bölgeyi uyardığı için sigarayı bıraktığınız ilk bir ay boyunca bir çay bardağı domates suyu içerek kendinizi rahatlatabilirsiniz.

 

Yapılan bir araştırmaya göre 20 gün boyunca tüketilen iki yemek kaşığı yulaf lapası nikotin bağımlılığını azaltmaktadır. Bir bardak süt içerek kendinizi sigaradan soğutmak sizin elinizde, çünkü süt içtikten sonra içilen sigaranın tadı kötü olup, istenilen tadı vermemektedir. Canınız sigara içmek ister ve nikotine ihtiyaç duyarsanız patlıcan tüketerek içeriğindeki nikotin ile kendinizi rahatlatabilirsiniz” diye konuştu.

 

Kilo almadan sigarayı nasıl bırakabilirsiniz?

 

“Düşük kalorili atıştırmalıkları ağzınızı meşgul etmek için tercih edin” diyen Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük, şunları söyledi:

 

“Sigarayı bırakan kişilerin belki de en çok zorlandığı taraf, vücutlarına aldıkları nikotinden çok el alışkanlığıdır. Bireyler sigaradan boşalan yeri abur cuburlar ile doldurarak sigara ile aralarındaki fiziksel alışkanlığı doldurmaya çalışırlar. İşte kilo aldırıcı asıl faktör bu abur cubur tüketiminden kaynaklanmaktadır. Yeme ihtiyacını azaltmak ve oluşan boşluğu doldurmak için şekerleme, çikolata, cips, çekirdek gibi yüksek kalorili abur cuburlar yerine sakız, salatalık, taze ve kuru meyve, düşük kalorili atıştırmalıkları tercih edin. Özellikle kivi ve havuç suyu tüketerek nikotini vücudunuzdan atabilirsiniz.'

 

“Yüksek lifli gıdalara yönelin”

 

Sigara kullananların genellikle sigara içtikten sonra bağırsaklarının aktif bir biçimde çalıştığını söylediğini belirten Küçük, “Sigarayı bıraktıktan sonra kabızlık problemi yaşamaktan korkmayın. Tam tahıllı, çavdarlı, kepekli ürünleri ve sebze ve meyve tüketiminizi artırarak, gün içerisinde probiyotik yoğurt tercih ederek bağırsak problemlerine karşı önleminizi almış olursunuz” dedi.

 

“Tabağınıza sağlıklı besinler seçin”

 

Nikotinin tat alma duyularını etkilediğini ifade eden Küçük, “Sigarayı bıraktığınızda tükettiğiniz yiyeceklerin ve içeceklerin tadını daha iyi almaya başlar, iştahınızı kontrol etmekte zorlanırsınız. Bu nedenle bu süreçte kalorisi düşük, besin değeri yüksek olan gıdaları tercih edin. Sebzeler, süt ve ürünleri, lifli gıdalardan zengin; yağ, basit karbonhidrat, gazlı içecekler ve hazır meyve sularından uzak bir porsiyon seçimi yapınız. Yemeklerden önce ve yemek esnasında su tüketimi hem su kaybınızı engeller hem de sizi yüksek kalorilerden korur. Aynı zamanda iştahınızı kontrol altında tutmaya da yardımcıdır” diye konuştu.

 

“Düzenli fiziksel aktivitede bulunun”

 

“Fiziksel aktivite kalorileri yakar ve hem nikotine hem de yemeğe odaklanmayı azaltır” diyen Diyetisyen Aslıhan Küçük, “Nikotinin vücudunuzdan uzaklaşması sebebiyle metabolik hızınız yavaşlayabilir. Bu duruma engel olmak için düzenli bir egzersiz programına başlayarak tedbir alabilirsiniz. Aynı zamanda düzenli fiziksel aktivite sigarayı bırakırken savaştığınız en büyük düşmanınız olan stresi azaltır. Akciğerlerinizi temizlemeye yardımcı olacak besinler; sarımsak, alisin içeriği ile akciğerlerinizi temizlemeye yardımcı olur. Ebegümeci çayı, sigaranın etkilerini silip, aç karnına tüketildiğinde akciğerleri temizlemektedir. Yine zencefil ve tarçınla yapacağınız elma çayı ile akciğerlerinizi sigaranın etkilerinden temizleyebilirsiniz. Sabahları aç karnına üç-dört adet keçiboynuzu suda kaynatılarak içilirse sigaranın etkilerini silmeye yardımcı olur” dedi. 








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