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işte sigara isteğini azaltan tüyolar!

İŞTE SİGARA İSTEĞİNİ AZALTAN TÜYOLAR!

17 saat süren oruç, vücudun dinlenmesini sağladığı gibi kişinin sigara içmesinin de önüne geçiyor.

Tarih : 22 Haziran 2017, 16:27
Puan Ver : İşte Sigara İsteğini Azaltan Tüyolar!(8/10)10


17 saat süren oruç, vücudun dinlenmesini sağladığı gibi kişinin sigara içmesinin de önüne geçiyor. Peki, bu durumu fırsata çevirip sigaradan tamamen kurtulabilir miyiz? İşte sigarayı bırakmanızı sağlayacak iftar sonrası besin önerileri...




Vücudu nikotinden ve toksinlerden arındıran, bronşları temizleyen, stresi azaltan ve yatıştırıcı etki gösteren bu besinler arasında, her mutfakta bulunan basit öneriler de yer alıyor.




Muz: Potasyum ve B vitaminiyle bağımlılığı azaltmaya destek oluyor.




Domates: İçerdiği likopen ile antioksidan etki yaratıyor.




Portakal, mandalina ve greyfurt: Antioksidan etki gösteriyor, C vitaminiyle vücudunuzun sigaraya olan ihtiyacını azaltıyor.




Bulgur, yulaf, mercimek gibi tam tahıllar: E vitamini sayesinde akciğerlerinizi destekliyor, kandaki nikotin oranını azaltıyor.




Meyan: Balgam söktürücü ve yatıştırıcı etki gösteriyor.




Ginseng: Vücudun strese tepki olarak ürettiği kortizol hormonu seviyesini yeniden düzenliyor.



 



kaynak:sabah















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