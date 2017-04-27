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işte şenol güneş'in aboubakar kararı

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN ABOUBAKAR KARARI

Beşiktaş'ın Porto'dan kiraladığı ve sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Vincent Aboubakar'ın siyah beyazlı takımdaki geleceğiyle ilgili karar verildi.

Tarih : 27 Nisan 2017, 11:33
Puan Ver : İşte Şenol Güneş'in Aboubakar Kararı(7/10)4


Teknik direktör Şenol Güneş'in, yönetimle yaptığı görüşmede Aboubakar'ın bir sezon daha takımda kalmasını istediğini söylediği öğrenildi.



Tecrübeli teknik adamın, "Geçen sezon Sosa ve Gomez'de yaşadığımız sıkıntıları, bu kez yaşamayalım. Aboubakar bizi seviyor, biz de onu. Karşılıklı gereken fedakarlıklar yapılırsa, Kamerunlu forvetin takımda kalmasını isterim" dediği ifade edildi.

 



 



kaynak:sabah






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