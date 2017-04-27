

Teknik direktör Şenol Güneş'in, yönetimle yaptığı görüşmede Aboubakar'ın bir sezon daha takımda kalmasını istediğini söylediği öğrenildi.







Tecrübeli teknik adamın, "Geçen sezon Sosa ve Gomez'de yaşadığımız sıkıntıları, bu kez yaşamayalım. Aboubakar bizi seviyor, biz de onu. Karşılıklı gereken fedakarlıklar yapılırsa, Kamerunlu forvetin takımda kalmasını isterim" dediği ifade edildi.











kaynak:sabah