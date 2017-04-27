İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN ABOUBAKAR KARARI
Beşiktaş'ın Porto'dan kiraladığı ve sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Vincent Aboubakar'ın siyah beyazlı takımdaki geleceğiyle ilgili karar verildi.
Teknik direktör Şenol Güneş'in, yönetimle yaptığı görüşmede Aboubakar'ın bir sezon daha takımda kalmasını istediğini söylediği öğrenildi.
Tecrübeli teknik adamın, "Geçen sezon Sosa ve Gomez'de yaşadığımız sıkıntıları, bu kez yaşamayalım. Aboubakar bizi seviyor, biz de onu. Karşılıklı gereken fedakarlıklar yapılırsa, Kamerunlu forvetin takımda kalmasını isterim" dediği ifade edildi.
kaynak:sabah
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