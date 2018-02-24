İŞTE SEN ANLAT KARADENİZ'İN TAHİR'İNİN GERÇEK SESİ
Reyting rekorları kıran Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı Tahir karakteri ile fırtınalar estiren Ulaş Tuna Astepe'nin dublaj kullandığı ortaya çıktı.
ATV ekranlarında reyting rekorları kıran Sen Anlat Karadeniz'in başrol oyuncularından Ulaş Tuna Astepe'nin gerçek sesi ortaya çıktı.
"DİZİDEKİYLE ALAKASI YOK"
Dizide Tahir karakterine hayat veren ve kısa sürede adından en çok söz ettiren oyuncular arasına giren Astepe'nin gerçek sesini duyanlar "Dizidekiyle alakası yok" demeden edemiyor.
ULAŞ TUNA ASTEPE KİMDİR?
Ulaş Tuna Astepe 1988 senesinde Kocaeli'de dünyaya geldi. Uzun boyuyla dikkatleri üzerine çeken Ulaş Tuna Astepe 1.89 boyunda. Özellikle Karadayı dizisinde canlandırdığı Orhan karakteri ile tanınan oyuncu son olarak Star Tv ekranlarından yayınlanmış olan Rüya dizisinde büyük beğeni aldı.
İstanbul Erkek Lisesi (IEL) mezunu olan Astepe, üniversite öğrenimini Mimar Sinan'da tamamladı. Güzel sanatlar bölümünü okuyan Astepe uzun süredir ekranlara ara vermişti.
Kaynak: haberinburada
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