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işte şekeri bırakmanın 5 yolu!

İŞTE ŞEKERİ BIRAKMANIN 5 YOLU!

Sağlıklı beslenmeye ve artık şekeri hayatınızdan çıkarmaya karar verdiyseniz işte size yardımcı olacak 5 adım...

Tarih : 27 Haziran 2016, 13:06
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Vücut ölçülerinizden ve kilonuzdan memnun dahi olsanız, şeker yalnızca kilolu bireyler için zararlı değil. Dolayısıyla şekeri hayatımızdan çıkarmak daha sağlıklı bir yaşam için gerekli.



Yiyeceğinizde şekeri kesmenin en akıllıca yolu yemek alırken besin değerleri tablosunu ve içindekiler kısmını incelemektir.



İçindekiler listesinde ne kadar "oz"la biten şey varsa (glukoz, fruktoz, maltoz, laktoz, sakkaroz...) o kadar çok şeker içeriyor demektir.



Aç kalmayın



Vücudumuz her 20 dakikada bir şeker ihtiyacı duyar. Dolayısıyla gün içerisinde özellikle regl dönemlerinde tatlı ihtiyacı hissederiz.



Şekerleri yok edin



Tüm şekerleri yok edin. Evinizde, iş yerinizde ya da odanızda bulundurduğunuz tüm şekerli şeyleri kaldırın. Tabii ki yenilerini almamak kaydıyla.



Şeker diyetine girmek, özellikle tatlıya düşkünlüğü olanlar için başlı başına zorlu bir iştir. Bu yüzden, şekeri bir anda kesmek yerine azar azar yiyeceklerinizden çıkarın.



Bağırsak dengenizi düzenleyin



Şekeri bir anda kesmek, bağırsaklarınızdaki yararlı bakterilerin dengesini bozabilir. Bu durumu gidermek için beslenme uzmanları probiyotik içeren yoğurt ve kefir gibi besinler alınmasını öneriyor.



İştahınızı kontrol altına alın



Beslenmenizden şekeri çıkardığınız ilk zamanlar, vücut dengesi bu duruma alışmaya çalıştığı için enerjinizde ani düşmeler gözlemlenir, bu yüzden sürekli tatlı şeyler yemek isteyebilirsiniz. Bu durumu önlemek için iştahınıza hakim olmaya çalışmalısınız. Ayrıca, yeşil kahve gibi krom içeren yiyecekler imdadınıza koşabilir.



Tok tutan yemekleri tercih edin



Şekeriniz düştüğünde şekerli yiyeceklere sarılmak yerine proteinleri tercih edin, vücudunuz proteine ihtiyaç duyuyor olabilir. Ayrıca proteinin sindirimi daha uzun sürdüğünden sizi uzun süre acıktırmayacağından da emin olabilirsiniz.



 








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