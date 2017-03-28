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işte şartlara göre en doğru doğum yöntemleri!

İŞTE ŞARTLARA GÖRE EN DOĞRU DOĞUM YÖNTEMLERİ!

Op. Dr. Ali Metin Celep, ebeveynlere doğum yönteminin seçimi konusunda önerilerde bulundu

Tarih : 28 Mart 2017, 09:26
Puan Ver : İşte Şartlara Göre En Doğru Doğum Yöntemleri!(7/10)7


Op. Dr. Ali Metin Celep, ebeveynlerin hangi doğum yönteminin kendileri için uygun olduğunu konusunda bilgi verdi.



Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ali Metin Celep, ebeveynlere doğum yönteminin seçimi konusunda önerilerde bulundu.



Op. Dr. Celep, 'Eğer her şey normalse; bebeğin gebelik haftası, kilosu, duruş şekli, plasentanın yeri, annenin kemik yapısı, hipertansiyon, diyabet gibi hastalıklarının olup olmaması, psikolojisi, normal doğum yapmaya ruhen hazır olması, doğumda olabilecek komplikasyonları ve bu komplikasyonların bebeğe ve anneye sonraki yaşamında bırakacağı bulgunun tam ve doğru olarak bilinmesi, doğum yapılacak merkezin fiziki koşulları vs. uygunsa, bebeği doğal yolla dünyaya getirmek en mantıklısıdır" dedi. 



Belirtilen şartlar sağlanamıyorsa yapılacak en doğru seçimin primer sezaryen olduğunu ifade eden Op. Dr. Celep, "Unutulmamalıdır ki sezaryen, sağlıklı anne, sağlıklı bebek amacına götüren 2 yoldan biridir. Primer sezaryen, planlı sezaryendir. Normal doğum yapılamayacağı kararı verilmiş ve doğum şekli olarak sezaryen seçilmişse, anne ve bebek için en uygun zaman ve ortamda sezaryen yapılır. 'Bu şartları sağlayamadık ama, dur bakalım bir normal doğumu deneyelim, olmazsa sezaryen yaparız' düşüncesi doğru bir düşünce değildir. O noktada sezaryen, oluşmuş yada oluşmakta olan bir komplikasyonu engellemek için yapılan bir işlem haline gelir ki ,bu durum sezaryen komplikasyonlarını da artırır' şeklinde konuştu.



 



kaynak:habertürk








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