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işte sabri ve tudor kavgasında yaşananlar!

İŞTE SABRİ VE TUDOR KAVGASINDA YAŞANANLAR!

Başakşehir karşısında alınan 4-0'lık hezimet Galatasaray'da moralleri alt-üst ederken, maç öncesi yaşananlar da bir bir ortaya çıkmaya başladı.

Tarih : 12 Nisan 2017, 10:04
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Karşılaşmadan bir gün önce yapılan toplantıda kendisiyle birlikte Sneijder ve Podolski'nin maç kadrosunda olmadığını gören Sabri Sarıoğlu, çileden çıktı.Teknik direktör Igor Tudor'a yönelen tecrübeli futbolcu, "Ne yapmaya çalışıyorsun, amacın ne?" diye sordu. Hırvat teknik adam da, "Burada patron benim" cevabını verdi.



Hırvat teknik adamın yanıtının ardından, "Ne meraklıymışsın patron olmaya" diye söylenen Sabri'nin, adının 18 kişilik kadroya da yazılmasını istemeyerek, kampı terk ettiği öğrenildi.



 



kaynak:sabah








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