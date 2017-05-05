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işte rusya'nın s-400'ler için istediği ücret!

İŞTE RUSYA'NIN S-400'LER İÇİN İSTEDİĞİ ÜCRET!

Rus televizyon kanalı RBK, Moskova'nın Ankara'ya S-400 hava savunma sistemi bataryalarını 500 milyon dolara satın alması için teklif sunduğunu iddia etti.

Tarih : 05 Mayıs 2017, 15:05
Puan Ver : İşte Rusya'nın S-400'ler İçin İstediği Ücret!(9/10)9


RBK televizyonunun Kremlin'e yakın olduğunu belirttiği bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Moskova'nın Ankara'ya S-400 füze bataryalarından her birini 500 milyon dolara satmaya hazır olduğu kaydedildi. Rus Sputnik haber ajansının RBK'nın aktardığına göre, bu bilgiyi, Rusya Savunma Bakanlığı'na yakın olan bir diğer kaynak da doğruladı. Rusya ise iddiaya ilişkin bir resmi açıklamada bulunmadı.



Haber, Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'le Soçi'de yaptığı görüşmenin ardından geldi. Putin'in sözcüsü Dmitri Peskov, iki liderin görüşmesinde S-400'lerin satışı konusunun da ele alındığını söylemişti.



 



kaynak:milliyet








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