

RBK televizyonunun Kremlin'e yakın olduğunu belirttiği bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Moskova'nın Ankara'ya S-400 füze bataryalarından her birini 500 milyon dolara satmaya hazır olduğu kaydedildi. Rus Sputnik haber ajansının RBK'nın aktardığına göre, bu bilgiyi, Rusya Savunma Bakanlığı'na yakın olan bir diğer kaynak da doğruladı. Rusya ise iddiaya ilişkin bir resmi açıklamada bulunmadı.







Haber, Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'le Soçi'de yaptığı görüşmenin ardından geldi. Putin'in sözcüsü Dmitri Peskov, iki liderin görüşmesinde S-400'lerin satışı konusunun da ele alındığını söylemişti.







kaynak:milliyet