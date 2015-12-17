

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye'de devam eden askeri operasyonun Fırat Nehrine dayanana kadar devam edeceğini söyledi. Hürriyet'ten Nerdun Hacıoğlu'nun haberine göre Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun parlamento kapalı oturumunda söylediklerini Duma Savunma Komitesi Başkanı Vladimir Komoyedov ekonomi çevrelerine yakın RBK haber ajansına anlattı.







İddiaya göre Şoygu şu değerlendirmeyi yaptı: “Bizim Suriye'deki harekâtımız zaman faktörüyle değil, yerdeki gelişmelere bağlı. Biz orada Fırat nehrine gelinene kadar kalacağız. Tabii Fırat'a gelene kadar derken Rus kara birliklerinin oraya gireceği anlamı çıkartılmamalı. Suriye ile Irak arasındaki sınıra Suriye askerinin çizmesinin ulaşması gerek. Biz sadece Suriye'nin kendi sınırları içerisinde toprak bütünlüğünü sağlamasına yardımcı olmaya devam edeceğiz.”







Hali hazırda rejim güçleri Halep'in doğusunda yer alıyor. Fırat ise buraya yaklaşık 90 km uzaklıktaki IŞİD'in kontrolündeki Cerablus'un yakınından geçiyor. Arada ise IŞİD dahil çeşitli muhalif güçlerin kontrolü söz konusu.