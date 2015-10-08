

Rusya dün Suriye'deki IŞİD hedeflerini Hazar Denizi'nden vurdu. Esad'ın birlikleri de karadan harekete geçerek İdlib ve Hama'da taarruz başlattı.







Rusya, Suriye'deki IŞİD hedeflerinin Hazar Denizi'nde konuşlandırılan Rus savaş gemilerinden fırlatılan uzun menzilli füzelerle vurduğunu açıkladı. Rus televizyonlarından canlı yayınlanan bir toplantıda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bilgilendiren Savunma Bakanı Sergey Şoygu, dört savaş gemisinden 26 füze atıldığını belirtti. Rusya Devlet Başkanı Putin toplantıda ABD, Türkiye, Suudi Arabistan, İran ve Irak'la işbirliğini sürdürme talimatı verdi.