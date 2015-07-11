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işte robin van persie'nin geliş saati

İŞTE ROBİN VAN PERSİE'NİN GELİŞ SAATİ

Fenerbahçe taraftarlarının günlerdir yolunu gözlediği Robin van Persie, yarın İstanbul'a gelecek. Hollandalı yıldız, saat 22:00'de özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na inecek.

Tarih : 11 Temmuz 2015, 17:46
Puan Ver : İşte Robin Van Persie'nin Geliş Saati(7/10)4


Dünyaca ünlü futbolcu, yarın saat 22:00 sularında İstanbul 'a gelecek. Sarı-lacivertliler, tıpkı Nani gibi Hollandalı golcüyü de özel uçakla İstanbul'a getirecek.



Fenerbahçe taraftarlarının Van Persie için özel bir karşılama töreni hazırladığı öğrenildi. Hollandalı yıldız için pankartlar hazırlanırken, uçağın ineceği Sabiha Gökçen Havalimanı'na binlerce taraftarın gitmesi bekleniyor.








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