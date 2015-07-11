

Dünyaca ünlü futbolcu, yarın saat 22:00 sularında İstanbul 'a gelecek. Sarı-lacivertliler, tıpkı Nani gibi Hollandalı golcüyü de özel uçakla İstanbul'a getirecek.







Fenerbahçe taraftarlarının Van Persie için özel bir karşılama töreni hazırladığı öğrenildi. Hollandalı yıldız için pankartlar hazırlanırken, uçağın ineceği Sabiha Gökçen Havalimanı'na binlerce taraftarın gitmesi bekleniyor.