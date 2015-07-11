İŞTE ROBİN VAN PERSİE'NİN GELİŞ SAATİ
Fenerbahçe taraftarlarının günlerdir yolunu gözlediği Robin van Persie, yarın İstanbul'a gelecek. Hollandalı yıldız, saat 22:00'de özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na inecek.
Dünyaca ünlü futbolcu, yarın saat 22:00 sularında İstanbul 'a gelecek. Sarı-lacivertliler, tıpkı Nani gibi Hollandalı golcüyü de özel uçakla İstanbul'a getirecek.
Fenerbahçe taraftarlarının Van Persie için özel bir karşılama töreni hazırladığı öğrenildi. Hollandalı yıldız için pankartlar hazırlanırken, uçağın ineceği Sabiha Gökçen Havalimanı'na binlerce taraftarın gitmesi bekleniyor.
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