Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcu Nani ile birlikte renklerine bağladığı 2 flaş isimden biri olan Robin van Persie'nin transferinde çok önemli bir gerçek ortaya çıktı.



Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre; transfer dönemi birçok kulübün peşinden koştuğu Hollandalı futbolcu için Demba Ba'yı da transfer eden Çin'in Shanghai takımının yıllığı 12 milyon Euro'dan 4 yıllık bir teklifte bulunduğu ortaya çıktı. Van Persie için gözünü karartan Çin kulübü yetkilileri, 3 kez yıldız oyuncunun menajeriyle görüştü. Hollandalı futbolcunun yaptıkları teklifi kabul edeceğinden emin olan Çin kulübünün şok bir cevapla karşılaştığı belirlendi.



Van Persie, menajeri aracılığıyla verdiği yanıtta, Shanghai takımının yaptığı teklifi kabul etmedi. Çin kulübü yetkilileri, Hollandalı starın kendilerine olumsuz cevap vermesini şaşkınlıkla karşıladı.



EŞİ ÇİN'E GİTME TEKLİFİNİ KESİN OLARAK REDDETTİ



Olumsuz cevaptaki en önemli faktörün yıldız oyuncunun Müslüman olan eşinden kaynaklandığı öğrenildi. Hollandalı yıldızın eşinin Çin'e gitme teklifini kesin olarak reddetmesi üzerine Van Persie'nin, bu ülkeyi kabul etmediği ortaya çıktı. Van Persie'nin gitmemesinde ikinci nedenin de İstanbul'un güzelliği olduğu gelen bilgiler arasında. Ayrıca Fenerbahçe'nin Avrupa'da mücadele edecek olması da Hollandalı futbolcunun seçiminde önemli bir rol oynadı.