İŞTE RIZA ÇALIMBAY'A GÖRE ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK FAVORİSİ
Bu hafta Galatasaray'a konuk olacak Trabzonspor'un deneyimli hocası Rıza Çalımbay, zirve yarışında ipi Beşiktaş'ın göğüsleyeceğin söyledi.
Peş peşe yaşanan puan kayıplarının ardından önce Akhisar'ı ardından da Yeni Malatya'yı yenerek kendine gelen Trabzonspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, şampiyonluk yarışını değerlendirdi. İlk kez şampiyonluk yarışındaki favorisini açıklayan deneyimli teknik adam, "Ben bu sene de Beşiktaş'ın şampiyon olacağını düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi işler yaptılar. Hem lig hem de kupa oldukça iyi gidiyor. Güçlü bir kadroları var ve yapılanması çok iyi" diye konuştu.
"TRABZON'U HEP SEVDİM"
Trabzon'u futbola başladığı günden beri çok iyi takip ettiğini ve sevdiğini de ifade eden Rıza Çalımbay, "Bir Anadolu kulübü olması, taraftarının tek yürek olması, Anadolu'dan bir takımın çıkıp diğer büyük takımlara kafa tutması sevmem için yeterli oldu. Beşiktaş'ta oynarken Trabzonspor'a karşı sempatim hep vardı. Renkleri, taraftarının tutkusu, maç sonlarında kolbastı oynamaları hep benim ilgimi çekmiştir, çekiyor da. Ama bana göre Trabzonspor'a daha fazla sahip çıkılması ve daha çok şeyler yapılması gerekiyor" dedi.
"RAHATSIZ OLURSAM HEMEN BIRAKIRIM"
Çalımbay, Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemlerde ayrılış nedenini de ilk kez açıkladı ve şu ifadeleri kullandı: "Aradan zaman geçti ve beni rahatsız eden şeyler oldu. Ben öyle bir yerde rahatsızlık duyunca huzursuz olunca hemen bırakırım. Şu anda Trabzonspor'da da böyle bir durum olursa kesinlikle ve hemen bırakırım."
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Abd'nin 'general' Teröristi, Keskin Nişancılar Tarafından Öldürüldü!
- Tosun'un Uruguay'daki Kara Kutusu Osman Tutuklandı!
- Vicdansız Anne Yeni Doğmuş Bebeğini Çıplak Halde Çöpe Attı
- İnsanlıktan Utandıran İşkence Raporu: Hamileyken Karınlarına Vurdular, Yaktılar, Demirle Dövdüler
- Bakan Çavuşoğlu: Mehmet Aydın'ın Ensesindeyiz
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya'daki Avm Yangını 37 Can Aldı! İnsanlar Kendini Pencereden Attı
- Sağlık Ve Refah İçin Birbirlerine İnek Dışkısı Fırlatıyorlar
- Köpeğini Hırsızların Elinden Kurtarmak İsterken Canından Oldu
- Herkese Bedava Bira Vadeden Parti Sözcüsü Devlet Televizyonuna Tavuk Kostümüyle Çıktı
- Afrin'de Korkunç Görüntü! 110 Cesedin Olduğu Toplu Mezar Bulundu
Bu Haberle İlgili Yorumlar