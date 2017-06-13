Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

işte ramazan'da tarçınlı su tüketmenin mucizevi faydası

İŞTE RAMAZAN'DA TARÇINLI SU TÜKETMENİN MUCİZEVİ FAYDASI

Diyetisyen Esra Kula, içine çubuk tarçın atılmış suyun, iştahı dengeleyerek Ramazan'da kilo alımını engelleyeceğini söyledi

Tarih : 13 Haziran 2017, 15:02
Puan Ver : İşte Ramazan'da Tarçınlı Su Tüketmenin Mucizevi Faydası(7/10)5


Diyetisyen Esra Kula, içine çubuk tarçın atılmış suyun, iştahı dengeleyerek Ramazan'da kilo alımını engelleyeceğini söyledi.

Abartılan iftar sofraları ve hareketsizliğin Ramazan'da kilo alımına neden olduğunu ifade eden Diyetisyen Esra Kula, iftar ve sahur arasında tüketilmesi gereken en az 2 litre suyun içine atılan çubuk tarçının fazla yemeyi önleyeceğini belirtti.



İHA'nın haberine göre; Diyetisyen Esra Kula, "İftar ile sahur arasında tükettiğiniz iki litre suya bir çubuk tarçın koyduğunuzda, tarçınlı su iştahınızı dengeleyip fazladan yemenizi engelleyecek ve kontrollü olmanızı kolaylaştıracaktır. Böylece fazla yemez ve kilo almazsınız" dedi.



İftar sofralarında hamur işi, pilav, makarna gibi yiyeceklerden uzak durulmasını öneren Diyetisyen Esra Kula, "Üzerine bir de tatlıların yüksek miktarda olması, gün içinde hareketin azalması, ağır iftar sonrasında çöken rehavetten dolayı oluşan hareketsizlik metabolizmayı yavaşlatacaktır. Yavaş metabolizmaya yüksek oranda yiyecek aldığınızda da fazlasını yağ olarak depolayacaktır, bu da karaciğer yağlanması, abdominal yağlanma, şişmanlık, obezite ve obeziteye bağlı hastalıklara kapı açacaktır" diye konuştu.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: İşte  Ramazan  Da  Tarçınlı  Su  Tüketmenin  Mucizevi  Faydası    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER