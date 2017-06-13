

Diyetisyen Esra Kula, içine çubuk tarçın atılmış suyun, iştahı dengeleyerek Ramazan'da kilo alımını engelleyeceğini söyledi.



Abartılan iftar sofraları ve hareketsizliğin Ramazan'da kilo alımına neden olduğunu ifade eden Diyetisyen Esra Kula, iftar ve sahur arasında tüketilmesi gereken en az 2 litre suyun içine atılan çubuk tarçının fazla yemeyi önleyeceğini belirtti.







İHA'nın haberine göre; Diyetisyen Esra Kula, "İftar ile sahur arasında tükettiğiniz iki litre suya bir çubuk tarçın koyduğunuzda, tarçınlı su iştahınızı dengeleyip fazladan yemenizi engelleyecek ve kontrollü olmanızı kolaylaştıracaktır. Böylece fazla yemez ve kilo almazsınız" dedi.







İftar sofralarında hamur işi, pilav, makarna gibi yiyeceklerden uzak durulmasını öneren Diyetisyen Esra Kula, "Üzerine bir de tatlıların yüksek miktarda olması, gün içinde hareketin azalması, ağır iftar sonrasında çöken rehavetten dolayı oluşan hareketsizlik metabolizmayı yavaşlatacaktır. Yavaş metabolizmaya yüksek oranda yiyecek aldığınızda da fazlasını yağ olarak depolayacaktır, bu da karaciğer yağlanması, abdominal yağlanma, şişmanlık, obezite ve obeziteye bağlı hastalıklara kapı açacaktır" diye konuştu.







kaynak:habertürk