İŞTE RAMAZAN'DA KOLAY ORUÇ TUTMANIN YOLLARI!
Sahur sofralarında tok tutan besinlere yer verilmesi daha rahat bir şekilde oruç tutmayı sağlıyor.
Sahur sofralarında tok tutan besinlere yer verilmesi daha rahat bir şekilde oruç tutmayı sağlıyor. Gün boyu tokluk hissi ve hızlı bir metabolizma için başta karabuğday, yumurta, tarçın ve çilek olmak üzere bazı besinlerin sahurda eksik edilmemesi gerekiyor.
Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı Ramazan'da daha rahat oruç tutabilmek için tüketilmesi gereken besinleri anlattı.
BU KARIŞIM TOKLUK HİSSİ VERİYOR
Yoğun lif ve mineral kaynağı olan karabuğday, sağlıklı öğünlerin başında geliyor. Karabuğday, tokluk hissi vererek kişiyi gün boyunca zinde tutar.
Sahur öğününde haşlanmış karabuğdayı birkaç yemek kaşığı yoğurt ve elma rendesi ile karıştırarak tüketebilirsiniz. Bu karışımdaki elma vitamin depoları ile size enerji verecek, yoğurt ise gerekli kalsiyum ve d vitamini ihtiyacını yerine koyacaktır. Gün boyu tokluk hissi veren ve aynı zamanda yağ yakıcı olan bu karışımı sahurda tüketebilirsiniz.
HEM YAĞ YAKICI HEM TOK TUTUCU YULAF KARIŞIMI
Yulafı süt ile haşlayarak ve içerisine yine tok tutucu özellikteki yaz meyveleri ekleyerek harika bir sahur öğünü yaratabilirsiniz. Çilek, ananas gibi meyveler bu karışım için idealdir.
Son olarak da ekleyeceğiniz 1 çay kaşığı tarçınla bu karışımı daha lezzetli bir hale getirebilirsiniz. Çilek, en az kaloriye sahip olmasına rağmen en tok tutucu ve en fazla lif içeren meyvelerden biridir. Aynı zamanda şeker ihtiyacının dengelenmesi için de fayda sağlar.
Ananas ve tarçın ise bu karışımda metabolizmanızın hızlanması için destek verecektir. Yulaf kepeği ve süt ile hazırlanmış bir karışımın içerisine az pekmez ve peynir koyarak da hızlı ve kolay bir sahur öğünü hazırlayabilirsiniz.
Yapılan araştırmalar özellikle yulaf kepeğinin mide ve bağırsak sorunlarına iyi geldiği ve sindirimi düzenlediğini göstermektedir.
YUMURTANIN YANINA KARIŞIK MEYVE SUYU HAZIRLAYIN
Birkaç malzeme ile hızlı ama aynı zamanda tok tutucu bir sahur yapmak isteyen kişilerin en önemli yardımcısı yumurtadır. Her sahurda 2 adet haşlanmış yumurta tüketmek hem günlük D vitamini, demir ve mineral ihtiyacını sağlar hem de uzun süreli tokluk hissi ile pratik bir sahur kahvaltısı olur.
kaynak:sabah
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