

HEM YAĞ YAKICI HEM TOK TUTUCU YULAF KARIŞIMI



Yulafı süt ile haşlayarak ve içerisine yine tok tutucu özellikteki yaz meyveleri ekleyerek harika bir sahur öğünü yaratabilirsiniz. Çilek, ananas gibi meyveler bu karışım için idealdir.



Son olarak da ekleyeceğiniz 1 çay kaşığı tarçınla bu karışımı daha lezzetli bir hale getirebilirsiniz. Çilek, en az kaloriye sahip olmasına rağmen en tok tutucu ve en fazla lif içeren meyvelerden biridir. Aynı zamanda şeker ihtiyacının dengelenmesi için de fayda sağlar.