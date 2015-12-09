

Suriye'de Esad rejimi muhaliflerini bombalarken 24 Kasım'da Türk Hava Sahası'nı ihlal eden Rus SU-24 savaş uçağının düşürülmesi sonrası Moskova Türkiye'nin etrafındaki askeri yığınağını artırmayı öngören bir planı yürürlüğe koydu.











RUS UÇAKLARI ERMENİSTAN'DA







2014'te Ukrayna'dan ilhak ettiği Kırım'a füze konuşlandıran, geçen eylül ayında Suriye'de Lazkiye yakınlarındaki Himeymim Hava Üssü'ne savaş uçakları, gelişmiş tanklar ve S-400 hava savunma sistemleri gönderen Rusya dün de Ermenistan'a 14 helikopter gönderdi. Helikopterler başkent Erivan yakınlarındaki Erebuni Hava Üssü'ne konuşlandırıldı. Bunların 7'si Mi-24 tipi tanklara karşı etkili zırhlı saldırı helikopteri. Kalanı da Mi-8 tipi nakliye helikopteri. Mi-24'lerin sayısı yıl sonuna kadar 15'e çıkabilir.







DENİZALTI YOLLADI







Suriye'nin Tartus kentinde deniz üssü bulunan Rusya, bölgeye 2.500 km menzilli 'Kalibar' tipi seyir füzeleriyle donatılmış 'Rostov-on-Don' adlı bir denizaltı gönderdi. Rus askeri kaynaklar, "Denizaltı, Rusya'nın Kuzey Filosu'ndan Karadeniz Filosu'na aktarım sırasında Akdeniz'e uğramıştır" ifadesini kullandı. Rusya daha önce Doğu Akdeniz'e S-300'lerin benzeri bir hava savunma sistemi taşıyan Moskva adlı bir kruvazör ile iki adet denizaltı göndermişti.







SURİYE'YE YIĞINAK







Suriye'deki IŞİD ve muhalif güçlere 30 Eylül'den bu yana hava saldırıları düzenleyen Rusya, Esad rejiminin kalelerinden Lazkiye yakınlarında Himeymim hava üssünü kullanıyor. Bu üste 55 civarında savaş uçağı olduğu sanılıyor. Bunlar SU-30 avcı, SU-24, SU-25 ve SU-34 bombardıman uçaklarından oluşuyor. Üste 7 adet Mi-24, 5 Mi-8 tipi helikopter var. Güvenliği Karadeniz Donanması'na bağlı 7'nci Dağ Piyade Bölüğü sağlıyor. Üsteki hava savunma sistemleri 'Pantser-S1', 'Buk-M2', 'S-200', 'Peçora-2M', 'S-400' bataryalarından oluşuyor. Radarları etkisiz kılan elektronik 'Krasuha' muharebe taşıtı da üste konuşlandırıldı.







Üste 15 tank, 30 kadar da zırhlı personel taşıyıcı olduğu tahmin ediliyor. Rusya'nın Humus yakınlarına, uçak kapasitesini ikiye katlayacak yeni bir askeri üs daha kurmayı planladığı öne sürülmüştü. Ayrıca Rus uçakları artık havadan havaya füzelerle donatılırken, avcı uçakları da operasyonlarda bombardıman uçaklarına eşlik ediyor. Rusya, 7 Ekim'de Hazar Denizi'nde konuşlu savaş gemilerinden fırlattığı Kalibar füzeleri ile Suriye'de IŞİD hedeflerini vurmuştu. Hazar'da Rusya'nın 15'i Kalibar kapasiteli 50 savaş gemisi bulunuyor. Moskova'nın, İran'a satış konusunda anlaştığı beş S-300 bataryasının sevkiyatını bu yılın sonuna kadar tamamlaması bekleniyor.







KIBRIS'TA ÜS HAMLESİ







Kremlin askeri yığınağa ilaveten diplomatik cephede de faaliyetlerini artırdı. Rusya'nın Kıbrıs Büyükelçisi Stanislav Osadchiy, geçen hafta adayı ziyaret eden Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Rum mevkidaşı Yoannis Kasulidis'ten askeri tesis istediğini açıkladı. Kremlin, Irak hükümetinin Musul'daki Türk askeri varlığından ötürü BM Güvenlik Konseyi'ne yaptığı başvuruya da olumlu yanıt verdi. Dün akşam BM Güvenlik Konseyi Bağdat'ın başvurusunu ele almak üzere toplandı