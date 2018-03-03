Rusya Devlet Başkanı Putin, seçim konuşmasıyla dünya gündemine oturdu. Putin'in tanıttığı "Her yeri vururuz. Kuzey ve Güney Kutbu'nu vurabiliriz" dediği nükleer füze Sarmat'ın, ismini Tatar Türkçesi'nden aldığı ortaya çıktı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün Rusya Parlamentosu'nda yaptığı konuşma dünya gündemine oturdu. Putin'in tanıttığı "Kuzey ve Güney Kutbu'nu vurabiliriz" dediği nükleer füze Sarmat'ın, ismini Tatar Türkçesi'nden aldığı ortaya çıktı. ABD'den yapılan açıklamada "Herşeye hazırız " yanıtı geldi.

PUTİN SEÇİM KONUŞMASINDA YENİ FÜZEYİ TANITTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, seçimlere kısa bir süre kala Rusya Parlamentosu'nda kürsüye çıktı ve geleneksel seçim konuşmasını yaptı.

Rus seçmenlere birçok vaatte bulunan Putin konuşmasında ülkesinin geliştirdiği yeni silahları açıklayınca bir anda dünyanın bir numaralı gündem maddesi haline dönüştü. Seçim konuşmasını 'silah şovuna' dönüştüren Rus lider, Rusya'nın yeni geliştirdiği hava savunma sistemleri tarafından engellenemeyen, sınırsız menzilli güdümlü nükleer füze Sarmat'ın da tanıtımını yaptı.

ŞEYTAN'IN YERİNİ ALAN SARMAT'I TANITTI

Sovyetler Birliği döneminden kalma 'Şeytan' isimli füzenin yerini alan Sarmat ile ilgili kısa bir video izleten Putin, yeni kıtalararası füzesinin özelliklerini şöyle sıraladı: 'Nükleer savaş başlıkları taşıyabilir, her koşulda kullanılabilir ve en güncel füze savunma sistemini delebilir'

"KUZEY KUTBU'NU DA VURABİLİR GÜNEY KUTBU'NU DA"

Sarmat'ın mevcut füze savunma sistemlerinin yanı sıra, gelecekteki savunma sistemlerinin hiçbiri tarafından da durdurulamayacağını belirten Putin şöyle devam etti: 'Samrat Güney Kutbu'nu da vurabilir, Kuzey Kutbu'nu da'

AMERİKA'DAN AÇIKLAMA: EMİN OLUN BİZ HAZIRIZ

Putin'in yeni silahlarını açıkladığı ve açıkça gözdağı verdiği konuşmasına ABD'den ilk cevap ise Pentagon'dan geldi. Pentagon sözcüsü açıklamaların şaşırtıcı olmadığını belirtti ve ekledi: "Amerikan halkı emin olsun ki biz tam bir şekilde hazırız"

SARMAT FÜZESİNİN ÖZELLİKLERİ

Putin'in yeni gözdesi Sarmat, 10 ile 20 arasında nükleer başlık taşıyabiliyor. Füzenin ayrıca hipersonik silahlar taşıma kapasitesi de bulunuyor. 16 bin kilometre menzilli füze, 7 bin kilometre hızla ilerleyebiliyor. 2020'de tam olarak kullanıma hazır olması beklenen Sarmat füzelerinin ilk etapta 10 adet yer altı noktasına konuşlandırılması bekleniyor.

İSMİNİN ANLAMI TATAR TÜRKÇESİNDE GELİYOR

Fırlatma sırasındaki ağırlığı 200 tona kadar ulaşabilen Sarmat füzesinin ismi ise Tatar Türkçesi'nden geliyor. Sonu olmayan, ölümsüz ve sınırsız anlamlarında kullanılan Sarmat, aynı zamanda Tataristan ve Osetya bölgelerinde hem erkek hem de kız çocuklarına verilen bir isim.

PUTİN: HİÇBİR ŞEY BLÖF DEĞİL KABUL EDİN

Putin, "Kimse problemin temelini bizimle konuşmak istemedi. Kimse bizi dinlemedi. Şimdi dinleyin! Sözlerimi son 15 yıldır silahlanma yarışını körükleyenlere, Rusya'ya karşı tek taraflı avantajlar elde etmeye çalışanlara, ülkemizi zapt etmek için hukuksuz kısıtlamalar ve yaptırımlara başvuranlara söylemek istiyorum: Politikalarınızla engellemeye çalıştığınız her şey şu an gerçekleşiyor. Rusya'yı zapt etmek konusunda başarısız oldunuz. Bu gerçeği kabullenmek zorundasınız. Söylediğim hiçbir şeyin blöf olmadığını kabul edin. Bir süre düşünün ve geçmişte takılı kalan, geleceğe bakmaktan aciz insanları emekli edin. Ve adına 'Dünya' dediğimiz, hepimizin içinde olduğu gemiyi sallamaktan vazgeçin" dedi.

NEW YORK TIMES: RUSYA, ABD'NİN ZAYIFLIKLARINI HEDEF ALIYOR

Putin'in ABD'nin Avrupa'da kurduğu tüm savunma sistemlerini etkisiz hale getiren yeni silahları açıklaması ABD medyasında da geniş yankı buldu.

'Rusya'nın 'yenilmez' füzesi ABD'nin zayıflıklarını hedef alıyor' başlığıyla konuyu sayfalarına taşıyan The New York Times, Putin'in bu konuşmasının ABD ile Rusya arasındaki askeri tansiyonu keskin bir şekilde arttıracağını belirtti ve gelişmelerin yeni bir nükleer silahlanma yarışına işaret ettiğine dikkat çekti.

ABD savunma sistemlerinin düşman füzelerin yüksek irtifada uçacağı değerlendirmesine dayalı bir sistem üzerinde işlev gördüğünü belirten gazete, Rusya'nın yeni füzelerinin alçak irtifada çok hızlı bir şekilde mesafe katettiğini ve bu nedenle füze savunma sistemlerini delebileceğini ifade etti.

New York Times, birçok uzmanın Rusya'nın blöf yapıyor olabileceği değerlendirmesine de haberinde yer verdi.

Kaynak: haberinburada