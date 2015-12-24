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işte putin'in en çok korktuğu isim!

İŞTE PUTİN'İN EN ÇOK KORKTUĞU İSİM!

'Rusya'da rejim gelecek on yıl içinde değişecek' açıklamasında bulunan Hodorkovskiy'nin Putin'in en çok korktuğu kişilerin başında geldiği söyleniyor ve bu yüzden hakkında tutuklama kararı çıkarıldığı iddia edildi.

Tarih : 24 Aralık 2015, 15:50
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Rus mahkemesinin Hodorkovskiy hakkında verdiği kararın Putin korkularıyla hiçbir ilgisi olmadığını ve sürecin yargı organlarının kararları doğrultusunda ilerlediğini kaydeden Kremlin Sözcüsü Peskov, Hodorkovskiy'in bu kez, önceden olduğu gibi ekonomik suçlarla değil, bir cinayetle bağlantılı olduğu şüphesiyle itham edildiğini iddia etti.








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