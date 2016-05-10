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işte ptt 1.lig'de son hafta programı

İŞTE PTT 1.LİG'DE SON HAFTA PROGRAMI

PTT 1. Lig'de 34. ve son hafta maçlarının programı açıklandı.

Tarih : 10 Mayıs 2016, 10:05
Puan Ver : İşte Ptt 1.Lig'de Son Hafta Programı(5/10)4


PTT 1. Lig'de 34. ve son hafta maçlarının programı açıklandı.



PTT 1. Lig'de 34. ve son hafta maçlarının programı belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 13 ve 14 Mayıs'ta oynanacak son hafta maçlarının programı şöyle:



13 Mayıs Cuma:



18.00 Alima Yeni Malatyaspor-Boluspor (Malatya İnönü)



18.00 Kayseri Erciyesspor-Samsunspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)



20.00 Altınordu-Karşıyaka (İzmir Atatürk)



14 Mayıs Cumartesi:



19.00 Şanlıurfaspor-Adana Demirspor (Şanlıurfa GAP Arena)



19.00 Balıkesirspor-1461 Trabzon (Balıkesir Atatürk)



19.00 Denizlispor-Gaziantep Büyükşehir Belediyespor (Denizli Atatürk)



19.00 Göztepe-Kardemir Karabükspor (İzmir Atatürk)



19.00 Giresunspor-Multigroup Alanyaspor (Giresun Atatürk)



19.00 Adanaspor-Vartaş Elazığspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)








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