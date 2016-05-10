

PTT 1. Lig'de 34. ve son hafta maçlarının programı açıklandı.







PTT 1. Lig'de 34. ve son hafta maçlarının programı belli oldu.







Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 13 ve 14 Mayıs'ta oynanacak son hafta maçlarının programı şöyle:







13 Mayıs Cuma:







18.00 Alima Yeni Malatyaspor-Boluspor (Malatya İnönü)







18.00 Kayseri Erciyesspor-Samsunspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)







20.00 Altınordu-Karşıyaka (İzmir Atatürk)







14 Mayıs Cumartesi:







19.00 Şanlıurfaspor-Adana Demirspor (Şanlıurfa GAP Arena)







19.00 Balıkesirspor-1461 Trabzon (Balıkesir Atatürk)







19.00 Denizlispor-Gaziantep Büyükşehir Belediyespor (Denizli Atatürk)







19.00 Göztepe-Kardemir Karabükspor (İzmir Atatürk)







19.00 Giresunspor-Multigroup Alanyaspor (Giresun Atatürk)







19.00 Adanaspor-Vartaş Elazığspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)