

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun “PKK operasyonlarında PYD üzerinden ülkemize sokulduğu tespit edilen yeni nesil ağır silahlar ele geçirdik” açıklamasının ardından güvenlik raporlarına ulaşıldı. İşte, PKK'nın hendek teröründe kullandığı ABD ve Almanya gibi NATO müttefiklerine ait silahlar!



ALMAN ANTİ-TANK MÜHİMMATI



Tarih 17 Ocak 2016. Sur'un İskender Paşa Mahallesinde park halindeki sahte plakalı bir pikapta, bir Biksi ağır makineli tüfek, bir dürbünlü Dragunov keskin nişancı suikast tüfeği, bir kalaşnikof, 48 anti tank roket mühimmatı, 41 anti personel roketatar mühimmatı, 36 el bombası, 90 roketatar sevk motoru, 82 kalaşnikof şarjörü, bin 860 mermi ele geçirildi. Ambalajlı ve henüz namlusuna mermi bile sürülmemiş bu silahların yapılan kriminal balistik incelemesinde de daha önce Ceylanpınar sınırında PYD'ye yönelik yapılan bir operasyonda ele geçen silah ve mühimmatlarla aynı kafileden olduğu tespit edildi. keskin ni şan cı tak viyesi Tarih 27 Ocak 2016. Sur'un Ali Paşa Mahallesinde, ele geçirilen hiçbiri kullanılmamış, ambalajlı silahların Akçakale/Tel Abyad sınırında PYD'ye yönelik gerçekleşen operasyonda ele geçen silah ve mühimmatlarla aynı kafileden ve NATO silahları olduğu belirlendi. Sur'da öldürülen 27 yabancı uyruklu teröristin PYD-YPG'nin şehir savaşları konusunda deneyim ve tecrübe kazanmış keskin nişancı suikast timleri oldukları saptandı.







kaynak:milliyet