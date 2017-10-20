İŞTE PEŞMERGE İLE IRAK GÜÇLERİ ARASINDAKİ ŞİDDETLİ ÇATIŞMANIN GÖRÜNTÜLERİ!
Irak güçleri ile Peşmerge arasında Erbil-Kerkük karayolu üzerinde ağır silahların kullanıldığı şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Çatışmalar saniye saniye görüntülendi.
Irak güçleri ile Peşmerge arasında Erbil-Kerkük karayolu üzerinde ağır silahların kullanıldığı şiddetli çatışmalar yaşanıyor.
IRAK GÜÇLERİ AĞIR TOPLARLA VURDU PEŞMERGE KARŞILIK VERDİ
Irak güvenlik güçlerinin Kerkük'ün Altunköprü kasabasında kontrolü sağlamasının ardından Peşmergelerin konuşlandığı mevzilere yaklaşmasıyla çatışma başladı. Irak güçleri ağır toplarla mevzileri vururken Peşmergeler de karşılık verince çatışma şiddetlendi.
YARALI PEŞMERGE VE YANAN ARAÇLAR DİKKAT ÇEKTİ
Irak güçlerinin top ateşiyle yaralanan Peşmergelerin olduğu, bazı araçların da yanmaya başladığı görüldü.
ERBİL'DEN AĞIR SİLAHLAR YOLA ÇIKTI
Şiddetli çatışma üzerine, Erbil'den yola çıkan ağır silahlar taşıyan askeri konvoy, temas hattına doğru ilerleyişe geçti.
IKBY'DEN "İRAN TOPÇU BİRLİĞİ SALDIRIYOR" İDDİASI
Öte yandan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Komutanlığı bölgedeki gelişmelerle ilgili yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "İran Topçu Birliği ve Haşdi Şabi milisleri, Irak'ın verdiği ABD yapımı silahlarla Altunköprü mevkiinde Peşmerge mevzilerini sabah saat 8'den itibaren bombalamaya başladı." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: haberinburada
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