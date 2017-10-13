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İşte Pendik'te Liseli Helin Palandöken'e Kıyan Sapık Saldırgan

İŞTE PENDİK'TE LİSELİ HELİN PALANDÖKEN'E KIYAN SAPIK SALDIRGAN

Pendik'te 3 öğrenciye av tüfeğiyle ateş ederek Helin Palandöken isimli lise öğrencisini katledip iki öğrenciyi de yaralayan Mustafa Y'nin polise teslim olduğu anlar görüntülendi.

Tarih : 13 Ekim 2017, 19:20
Puan Ver : İşte Pendik'te Liseli Helin Palandöken'e Kıyan Sapık Saldırgan(5/10)1

Pendik İstanbul Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çıkışında meydana gelen saldırıda 21 yaşındaki Mustafa Y. adlı saldırgan, 3 öğrenciyi silahla ateş açarak yaraladı. Öğrenci olmadığı belirtilen saldırgan, polisten kaçarken yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki bir okula girerek saklandı. Burada bileklerini keserek intihar girişiminde bulunan saldırgan, gözaltına alındı. Yaralılardan kız öğrenci Helin P., hayatını kaybetti.

ERKEK ARKADAŞLARIYLA GÖRÜNCE ATEŞ AÇTI

Akşam saatlerinde okul önüne gelen Mustafa Y., ayrıldığı lisede okuyan kız öğrenci Helin P.'yi erkek arkadaşlarıyla gördü. Bunun üzerinde yanındaki av tüfeğiyle okuldan yaklaşık 100 metre uzakta öğrencilerin üzerine ateş açan saldırgan, ardından okula doğru koşmaya başladı.

BİLEKLERİNİ KESMEDEN İKNA EDİLDİ

Okulun içine giren Mustafa Y., burada bileklerini keserek intihar etmek istedi. Saldırgan olay yerine gelen polis ekiplerince ikna edilerek ambulansla hastaneye götürüldü.

Öte yandan kız öğrenci Helin P., okulun yüz metre ilerisinde hayatını kaybederken, diğer iki öğrenci de ambulansla hastaneye götürüldü.

TERK EDİLDİĞİ İÇİN BUNALIMA GİRMİŞ

Mustafa Y.'nin Helin P.'ye aşık olduğu ve kızın kendisinden ayrılması üzerine bunalıma girdiği öğrenildi.

Okul çıkışına gelen Mustafa Y.'nin, Helin P.'yi erkek arkadaşlarıyla görünce av tüfeğiyle cinayeti işlediği iddia edildi. Olayda yaralan Cemil Y. ve Deniz M. isimli öğrenciler de hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan saldırganın ambulansla hastaneye götürülüşü ise kameralar tarafından kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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