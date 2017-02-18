

Türk Silahlı Kuvvetleri kısa bir süre önce, DEAŞ'a karşı yürütülen El Bab operasyonunun sona yaklaştığını ve El Bab'da kontrolün büyük ölçüde sağlandığını duyurdu.



TSK'dan gelen bu açıklamanın ardından Türkiye'nin yeni hedefinin ne olacağı sorusu gündeme geldi. Nihai hedef DEAŞ'ın sözde başkenti Rakka olarak belirlenirken; Genelkurmay Başkanı Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Dunford ile görüşmesinde masaya iki plan koydu.