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işte orgeneral akar'ın iki 'rakka planı'

İŞTE ORGENERAL AKAR'IN İKİ 'RAKKA PLANI'

ABD Genelkurmay Başkanı Org. Dunford ile dün İncirlik'te bir araya gelen Genelkurmay Başkanı Org. Akar, Türkiye'nin olası Rakka operasyonuna dair iki planını mevkidaşına aktardı

Tarih : 18 Şubat 2017, 14:27
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Türk Silahlı Kuvvetleri kısa bir süre önce, DEAŞ'a karşı yürütülen El Bab operasyonunun sona yaklaştığını ve El Bab'da kontrolün büyük ölçüde sağlandığını duyurdu.




TSK'dan gelen bu açıklamanın ardından Türkiye'nin yeni hedefinin ne olacağı sorusu gündeme geldi. Nihai hedef DEAŞ'ın sözde başkenti Rakka olarak belirlenirken; Genelkurmay Başkanı Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Dunford ile görüşmesinde masaya iki plan koydu.




İki plandan ilki, Özgür Suriye Ordusu'na bağlı güçlerin Akçakale karşısındaki Tel Abyad'dan Suriye'ye girip, PYD kontrolündeki bölgeden geçerek Rakka'ya ulaşmak.



 



kaynak:habertürk









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