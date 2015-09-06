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işte orgazmın en büyük düşmanı!

İŞTE ORGAZMIN EN BÜYÜK DÜŞMANI!

Kanadalı bilim adamları kadınlarda orgazm olamama sorununun nedenini ortaya çıkardı.

Tarih : 06 Eylül 2015, 12:59
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Kanadalı bilim adamları kadınlarda orgazmın fiziksel uyarılmadan çok düşüncelere bağlı olduğunu ortaya çıkardı.

Yani, orgazm olamama sorunu yaşayan kadınların erotik düşüncelere daha fazla zaman ayırması gerektiği söyleniyor. Orgazm olamamanın sebebi olarak ise vücudun belirli bölgelerinin uyarılması beklentisi olduğu kaydedildi.



Ottowa Üniversitesi'nden araştırmacıların orgazm sorunu olan ve olmayan kadınlar arasında yaptığı anketler sonrasında kadınların seks esnasında erotik düşüncelerden çok vücutlarına odaklandığı gözlemlendi. Bu tür bir yaklaşım ise orgazm olmayı engelliyor.



Araştırmacılardan Pascal De Sutter, duyguların ve düşüncelerin kadınlarda orgazm üzerinde düşünüldüğünden daha fazla etkiye sahip olduğunu belirtti.



Ayrıca bilim adamları yaşa bağlı olarak orgazm ihtimalinin de kadınlarda arttığını çünkü kadınların zamanla vücutlarını ve cinsel kimliklerini daha iyi tanıdığını kaydetti.










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