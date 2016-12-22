

Ancak orgazm olmak ile boşalmanın çok karıştırıldığını fakat bunların farklı şeyler olduğunu belirterek, genelde orgazmın boşalma olarak algılandığını söylüyor.



Orgazmı, bedensel rahatlamaya ruhun eşlik ettiği çok yüksek haz veren bir durum olarak açıklayan Cem Keçe, “Boşalma ise yalnızca bedensel bir rahatlama... Orgazm boşalmayı da içine alan daha geniş bir kavramdır” diyerek, orgazmın sadece hazdan ibaret olmadığını, sağlığa bir çok faydası olduğunu vurguluyor.