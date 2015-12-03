

Ülkemizin belli bölgelerinde etkisini göstermeye başlayan kar yağışları eğitim-öğretim hayatını da aksatmaya başladı. Bitlis ve Bolu'da okullar il genelinde tatil edilirken, Van'ın Erciş ilçesinde, Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde, Muş'un Malazgirt ilçesinde ve Karabük'ün üç ilçesinde okullar bir gün süre ile tatil edildi.







BİTLİS'TE OKULLAR TATİL EDİLDİ







Bitlis'te dün akşamdan beri yağan kar nedeniyle okullar bir gün süreyle tatil edildi.







Valilikten yapılan açıklamada, kent merkezi ve ilçelerde kar yağışının etkili olduğu belirtildi. Öğrencilerin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için Bitlis merkez, Tatvan, Mutki ve Güroymak ilçeleri ile bağlı köylerde okulların bir gün tatil edildiği kaydedildi.







Öte yandan, kar yağışı nedeniyle gerek İl Özel İdaresi gerek Bitlis Belediyesi gerekse Karayolları ekipleri, yolları kardan temizleme çalışmaları yapıyorlar.







Kar kalınlığının yarım metreyi geçtiği kentte, çok sayıda köy yolu ise ulaşıma kapandı.







BOLU'DA DA OKULLAR TATİL EDİLDİ







Bolu'da yoğun kar yağışı dev ederken kar yağışı eğitim-öğretim hayatını da aksattı.







Bolu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz merkezi ve bazı ilçelerimizde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle;öğrencilerimizin sağlık ve ulaşım imkânları göz önünde bulundurularak Bolu Merkez, Gerede ve Yeniçağa ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullar ile özel öğretim kurumlarında 3 Aralık 2015 Perşembe Günü 1 (bir) gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmesi, ulaşımda yaşanan zorluklar nedeniyle de İl genelindeki kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile memurların 3 Aralık Perşembe Günü 1 (bir) gün süre ile idari izinli sayılması uygun görülmüştür" denildi.







ERCİŞ'TE OKULLAR BİR GÜN TATİL EDİLDİ







Van'ın Erciş ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün süre ile ara verildi.



İlçe genelinde akşam saatlerinden itibaren başlayan ve aralıklarla devam eden yoğun kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz etkiliyor. Sabah saatlerinde Kaymakam Mehmet Şirin Yaşar başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelindeki okullarda eğitime bir gün süre ile ara verilmesini kararlaştırdı. İlçede eğitime cuma gününden itibaren devam edileceği bildirildi.







AZDAVAY'DA TAŞIMALI EĞİTİME 1 GÜN KAR TATİLİ







Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim ve öğretim gören öğrencilere bir gün tatil edildi.







Yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğü Azdavay'da, olumsuzluğa veya mağduriyete meydan vermemek amacıyla, taşımalı eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.







MALAZGİRT'TE KAR TATİLİ







Muş'un Malazgirt ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.



Sabah erken saatlerde etkisini göstermeye başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Hayatı durma noktasına getiren kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime de bir günlük ara verildi. Okulların tatil olduğunu bilmeyerek okula giden öğrenciler, aldıkları haberin ardından tekrar evlerinin yolunu tuttular.



Karayolları ve Malazgirt Belediyesi ekipleri, kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.







KARABÜK'TE İKİ İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ







Karabük'te etkisini sürdüren kar yağışı sonrası, 3 ilçede okullar tatil edildi.



Ovacık, Eskipazar ve Safranbolu ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle Perşembe günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği açıklandı.







Ovacık'ta spor lisesi dışındaki ilk ve orta dereceli okullar ile Eskipazar ilçesindeki tüm okullar, kar yağışı nedeniyle yarın tatil edildi.